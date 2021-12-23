الصدر يبدأ حراك الإصلاح بالسعي لإقالة محافظ النجف

توعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاربعاء، بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري بالطرق القانونية والدبلوماسية، مبدياً استعداده لتلقي ملفات هدر المال العام وإيصالها إلى الجهات الرسمية، معتبراً الساكت عن الفساد “شيطان أخرس”.

وقال الصدر خلال زيارته لبلدية النجف واللقاء مع عدد كبير من المواطنين، إن “الشكاوى كافة اتلقاها منكم بشأن قضايا الفساد ولتطوير عمل هذه المؤسسة”.

وأضاف في كلمته التي تابعتها (المدى)، أن “حلاً سريعاً ينبغي وضعه لما تعانيه الإدارة المحلية وينبغي أن يكون ناجحاً”.

وشدد الصدر، على “ضرورة أن تستمر محافظة النجف في تقديم مهامها وتعمل بجد وما يحدث من تقصير ينبغي محاسبة المسؤولين عنه”.

ودعا، إلى “وقفة جادة وسريعة لحل مشكلات الفساد التي استشرت بالإدارة المحلية في النجف”.

وأفاد الصدر، بأن “الساكت عن الفساد شيطان أخرس”، مبيناً ان “كل من لديه ملف فساد أو شبهات في التقصير بإمكانه أن يوصله إلينا لكي نتصرف ونوصله إلى مراتب عليا بالدولة”.

وأردف، أن “الجهات الرسمية إذا لم تقم بواجبها، سيكون دورنا بأننا نعرف من الذي تتم محاسبته من أصحاب الرؤوس الكبيرة وليست الصغيرة”.

ويجد الصدر، أن من “المعيب أن تتم اثارة أخبار عن وجود فساد ومفسدين في محافظة مثل النجف”، متوعداً بـ “اقالة المحافظ واستبداله”، متابعاً “لا داعي لاعمال الشغب وحرق الاطارات”.

وذكر، ان “الحل ينبغي أن يأتي بطرق سلمية ودبلوماسية وقانونية”، مطالباً بـ “إيقاف الضوضاء والشغب وكل ما يخالف القانون”.

وخاطب الصدر المحتجين بالقول “عليهم الالتزام بالاصلاح، وأنا مهمتي ستكون باعتباري مواطنا يوصل ملفات الفساد إلى الجهات المختصة من أجل حلها”.

وحذر، من “هدم المؤسسة الرسمية ومساواتها مع الارض”، مشدداً على أن “ذلك معيب”، معرباً عن أمله بــ”وجود تعاون بين الجميع لحل مشكلات في المحافظة”.

وأضاف الصدر، أن “منسقاً ساضعه هنا بينكم، وتكون مهمته ليس استقبال الطلبات الخاصة، أنما طلبات عامة لاصلاح المؤسسة الرسمية في النجف، وأنا لا أتدخل في الجزئيات غير الأمور العامة”.

أوضح، أن “كل من يدعي انتماءه إلى التيار الصدري ويتواجد هنا فهو فاسد، كائن من كان كبيراً أو صغيراً”.

ومضى الصدر، إلى أن “الحلول ينبغي أن تأتي لمعالجة أزمات المواطنين الذين يقفون أمام المؤسسات الرسمية في النجف لأشهر وسنين من دون الحصول على نتيجة لما يطالبون به”.

وكان زعيم التيار الصدري قد أعلن عن جهوده لإعلان الكتلة الأكبر وتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وحدد برنامجها بعدد من النقاط أبرزها مكافحة الفساد وتقديم المتهمين بهدر المال العام إلى محاكمات عادلة.

وتشهد النجف تصعيداً كبيراً في التظاهرات الرافضة للفساد، وطالب المحتجون باقالة المحافظ لؤي الياسري، وقد شهدت هذه التظاهرات صدامات مع القوات الأمنية خلال الأيام الماضية.

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