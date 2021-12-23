الفتح يدلي بتصريح عقب لقاء الإطار بكردستان: لا تفرضوا عدم المشاركة بالحكومة

أدلى تحالف الفتح، الأربعاء، بتصريح عقب لقاء الإطار التنسيقي بمسؤولي إقليم كردستان.

وقال القيادي في التحالف محمد الغبان في بيان إنه “خلال الزيارة التي قام بها وفد الاطار التنسيقي لاقليم كردستان ولقاءه مع قيادات الحزبين الديمقراطي والاتحاد وجدنا رؤى مشتركة على ضرورة التفاهم بين القوى السياسية والتوافق على ادارة الدولة في المرحلة القادمة بما يحقق الاستقرار وانبثاق حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات وتخطي الازمات وتقديم الخدمات”.

وأضاف ان “مفهوم الاغلبية الحاكمة والاقلية المعارضة في الانظمة الديمقراطية الناجعة لازال بعيدا عن الواقع العراقي ولا يفضي الى الاستقرار والتوازن في العملية السياسية وخيار المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة هو امر اختياري لمن يريد ان يختاره دون ان يفرض عليه”.

وأكد الغبان ان “الجانبين سيشكلان وفدا كرديا مشتركا للتباحث مع جميع الاطراف للتوصل الى تفاهمات مشتركة ومع الجميع”.

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