Posted on by

الفتح يدلي بتصريح عقب لقاء الإطار بكردستان: لا تفرضوا عدم المشاركة بالحكومة

أدلى تحالف الفتح،  الأربعاء، بتصريح عقب لقاء الإطار التنسيقي بمسؤولي إقليم كردستان.

وقال القيادي في التحالف محمد الغبان في بيان  إنه “خلال الزيارة التي قام بها وفد الاطار التنسيقي لاقليم كردستان ولقاءه مع قيادات الحزبين الديمقراطي والاتحاد وجدنا رؤى مشتركة على ضرورة التفاهم بين القوى السياسية والتوافق على ادارة الدولة في المرحلة القادمة بما يحقق الاستقرار وانبثاق حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات وتخطي الازمات وتقديم الخدمات”.

وأضاف ان “مفهوم الاغلبية الحاكمة والاقلية المعارضة في الانظمة الديمقراطية الناجعة لازال بعيدا عن الواقع العراقي ولا يفضي الى الاستقرار والتوازن في العملية السياسية وخيار المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة هو امر اختياري لمن يريد ان يختاره دون ان يفرض عليه”.

وأكد الغبان ان “الجانبين سيشكلان وفدا كرديا مشتركا للتباحث مع جميع الاطراف للتوصل الى تفاهمات مشتركة ومع الجميع”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close