الكاظمي يكلّف وزير الداخلية بمتابعة مطالب التظاهرات

أصيب عدد من المتظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أمس الاربعاء، بجروح جراء اطلاق النار عليهم من قبل القوات الأمنية، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين.

كما تقرر في الوقت ذاته تكليف وزير الداخلية عثمان الغانمي بمتابعة مطالب التظاهرات والتأكيد مجدداً على عدم استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين.

وذكر مراسل (المدى)، أن “القوات الأمنية اطلقت أمس النار على متظاهرين في تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية”.

وأضاف، أن “الحادث اسفر عن سقوط خمسة جرحى في صفوف المتظاهرين أحدهم في حالة خطرة”.

وحمل محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي قيادة عمليات سومر مسؤولية الحادث، مؤكداً ضرورة الالتزام بتعلميات عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وقال الخفاجي في بيان تلقته (المدى)، إن “مخاطبات أرسلتها إلى قيادة عمليات سومر وقيادة مديرية شرطة المحافظة بمنع اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والتعامل السلمي مع المحتجين”.

ودعا، إلى “”الالتزام الحرفي بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بمنع اي استخدام للعنف او الرصاص الحي ضد اي تظاهرة”.

وحمل الخفاجي “قيادة العمليات مسؤولية عدم الالتزام بالاوامر القاطعة الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة الامنية في المحافظة”.

وفي غضون ذلك، ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته (المدى)، أن “الكاظمي تابع باهتمام كبير حادث إصابة متظاهرين أمس، في الناصرية”.

وأضاف البيان أن “الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فوراً”.

وأكد الكاظمي، بحسب البيان “توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة او إطلاق النار بحق المتظاهربن المطالبين بحقوقهم المشروعة”.

وبالتزامن مع هذه الأحداث، عقد المجلس الوزراي للأمن الوطني برئاسة الكاظمي اجتماعاً ناقش عددا من القضايا من بينها احداث الناصرية.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي تلقته (المدى)، أن “الاجتماع شهد التأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة والحالية التي تشدد على عدم استخدام القوة أو إطلاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة”.

وتابع البيان، ان “الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات”.

ولفت، إلى “قرار بتكليف وزير الداخلية بمتابعة موضوع التظاهرات ومطالب المتظاهرين، والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين”.

يشار إلى أن محافظة ذي قار تشهد يومياً تظاهرات ضد الفساد وتردي الخدمات، وقد سقط العديد من ابنائها ضحايا لهذه الاحتجاجات المطلبية بين شهيد وجريح.

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