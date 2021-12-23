انتهاء مرافعة الطعون على الانتخابات بانتظار القرار الحاسم

بغداد/ فراس عدنان

أجلت المحكمة الاتحادية العليا القول الفصل في الطعون على الانتخابات إلى يوم الاحد المقبل، مؤكدة أن القرار النهائي سيصدر في هذا الموعد، وأعلنت عن ختام المرافعة وغلق باب الاستماع إلى الاطراف.

وذكر مراسل (المدى)، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة ثالثة للنظر في طعن اقامه زعيم تحالف الفتح هادي العامري على الانتخابات واستمعت إلى افادته واقوال بقية الأطراف”.

وتابع، أن “المحكمة قرّرت بعد ذلك ختام المرافعة وغلق باب الاستماع إلى الطلبات والدفوع، فيما حددت الـ26 من الشهر الحالي موعداً لاصدار القرار”.

ولفت المراسل، إلى أن “العامري افاد في اقواله بأن الانتخابات لم تكن نزيهة، وأن 5 ملايين ناخب حرموا من التصويت، وطالب بحساب النتائج من خلال جهاز (سي 900) بدلاً عن جهاز (سي100)”.

وقال محامي الاطار التنسيقي محمد الساعدي في تصريح إلى (المدى)، إن “المحكمة الاتحادية العليا قد اطلعت على جميع تفصيلات القضية والتناقضات التي رافقت الانتخابات منذ بدايتها حتى احتساب الاصوات ومن ثم اعلان النتائج”.

وتابع الساعدي، أن “تقريراً تقدمنا به لم يتم عرضه في الجلسة عن لجنة التقييم الذي اثبت وجود مخالفات، وأنها موثقة من الشركة الفاحصة”.

وأشار، إلى أن “جميع ما تقدمنا به يؤيد ما ذهبنا إليه بأن هناك مخالفات كانت واضحة للمفوضية قبل اجراء الانتخابات ولم تتم معالجتها بالشكل الصائب”.

وأوضح الساعدي، أن “تلك الاجراءات هي التي كانت سبباً في التباين الذي حصل في عمل المفوضية، في تارة نرى أنها تلجأ إلى اتخاذ قرار بفوز مرشح ومن ثم تعود لاعتباره خاسراً، ومن ثم تغييرات اخرى حصلت من خلال قرارات الهيئة القضائية الانتخابية”.

وبين، ان “الحسم النهائي أصبح متروكاً للمحكمة التي سوف تصدر قراراً حاسماً الاحد المقبل”، وعدّ “ردود المفوضية على طلباتنا بأنها غير مرضية، وحيث وجدناها تتهرب من الاجابة على استفساراتنا واسئلة المحكمة إليها”.

وانتهى الساعدي، إلى أن “طلباً تقدمنا به من أجل ادخال مجلس النواب طرفاً ثالثاً في الدعوى وعرض الملف على خبراء متخصصين لكن المحكمة لم ترد على هذا الطلب”. من جانبه، ذكر الخبير القانوني طارق حرب في تصريح إلى (المدى)، ان “ما نستطيع قوله هو قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، كونه العنوان الأبرز لما حصل في جلسة الأمس”.

وتابع حرب، أن “القضية قد وضعت اوزارها، وغُلق باب التحقيق فيها، ولم يعد هناك ما يقال أمام المحكمة التي أعلنت أمس استكمالها جميع الاجراءات”.

ونوه، إلى أن “الجلسة قد شهدت تكراراً لما قاله الخصوم في السابق، وبهذا قد توصلت المحكمة إلى قناعة بأن التحقيقات قد انتهت وينبغي مع ذلك أن يصدر القرار النهائي الفاصل في المنازعة”.

واستبعد حرب، أن “يكون القرار لصالح المدعي”، وتحدث عن عدم “إمكانية العودة إلى الانتخابات مرة أخرى أو اجراء العد والفرز الشامل، والدليل على ذلك أن المدعي حصر شكواه في جلسة الأمس بإعادة فرز بعض الدوائر وليس جميعها”. وأورد، ان “المعطيات تفيد بأن المحكمة سوف ترد الطعون جميعها في قرار نهائي لا رجعة فيه بحسب الدستور”، ويجد أن “الأطراف وصلوا إلى قناعة كاملة بأن النتائج لم تتغير والدليل على ذلك هو وجود حراك سياسي بين الكتل سواء الشيعية أم السنية أم الكردية”. وأوضح حرب، أن “الاطار التنسيقي ولو كانت لديه آمال بأنه سوف يحصل على شيء من هذه الدعوى لتحدث بنحو عام عن إمكانية أنه سوف ينال البعض من المقاعد”.

ويرى، أن “رد الطعون سيكون بمثابة المصادقة على نتائج الانتخابات، وبعدها ستبدأ المواقيت الدستورية لعقد الجلسة البرلمانية الأولى التي تشهد ترديد القسم وانتخاب الرئيس والنائبين الاول والثاني”.

ومضى حرب، إلى أن “الأوضاع تسير بالشكل القانوني الصحيح، والمحكمة سيكون قرارها ملزماً وسوف تمتثل إليه جميع الاطراف”.

وعد عضو تيار الحكمة عمر السامرائي، أن “الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية العليا، التي ننتظر منها القول الفصل يوم الأحد المقبل ونتطلع لأن تنصف جمهور الاطار التنسيقي”.

وذكر السامرائي، إلى (المدى)، أن “الاطار سوف يلتزم بالقرار القضائي أيا كان، سواء صدر لصالحه أو برد الطعون، لأننا على ثقة بأن القضاء العراقي نزيه ويصدر احكامه وفق القانون”.

ولفت، إلى أن “السبيل الوحيد لانهاء الجدل والتشكيك بالانتخابات هو التوجه نحو إعادة العد والفرز اليدوي، أما الابقاء على الوضع الحالي فأن التشكيك سيبقى مستمراً”.

وذهب السامرائي، إلى أن “الاعتراضات بأي حال من الاحوال ينبغي أن تبقى وفق الوسائل الدستورية والقانونية والابتعاد عن لغة التصعيد الاعلامي أو التهديد بالسلم الأهلي”. يشار إلى أن الاطار التنسيقي قد أعلن اعتراضاً شديداً على نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها، وهدد باللجوء إلى مختلف الوسائل لمنع اعتمادها من بينها الشكوى للمحكمة الاتحادية العليا وتحدث عن امتلاكه أدلة وصفها بالدامغة قال إنها تؤيد ما ذهب إليه من حصول عمليات تزوير وتلاعب.

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