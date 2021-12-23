مستشار للرئيس بارزاني : الاتفاق على تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة يجب ان يؤدي الى بناء دولة فيدرالية حقيقية مبنية على ركائز الشراكة والتوافق والتوزان

قال مستشار للزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الخميس ، ان الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة يجب ان يؤدي الى بناء دولة فيدرالية حقيقية تترسخ فيها توزيع السلطات والايرادات بعدالة طبقا للدستور العراقي.

مسعود حيدر ، كتب في تغريدة على حسابه في تويتر ، طالعتها (باسنيوز) ، ان “الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة القادمة يجب ان يؤدي الى بناء دولة فيدرالية حقيقية متعددة الاقاليم مبنية على ركائز الشراكة والتوافق والتوزان،وتترسخ فيها توزيع السلطات والايرادات بعدالة طبقا للدستور العراقي”.

مشيراً الى انه يجب ان تكون ” حكومة جامعة وعادلة لكل العراقيين وتعالج الملفات الامنية والاقتصادية والخدمية”.

وجاءت تغريدة المستشار مسعود حيدر ، بعد ساعات من استقبال الزعيم الكوردي وفداً رفيع المستوى من “الإطار التنسيقي” برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي ، حيث بحث الجانبان نتائج انتخابات 10 أكتوبر الماضي ، والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

بيان من مكتب الزعيم الكوردي ، امس الأربعاء ، طالعت (باسنيوز) نسخة منه ، كان قد أشار الى ان “الاجتماع ناقش نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في اكتوبر الماضي والتطورات الاخيرة في العملية السياسية العراقية” .

لافتاً الى ان “الاجتماع أكد على ضرورة مراجعة إدارة الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة والنظر في مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن”.

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