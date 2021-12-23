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مكتب السيستاني يعلق على زواج “القاصرات” ويدعو لهذا الاجراء (وثيقة)

مكتب السيستاني يعلق على زواج "القاصرات" ويدعو لهذا الاجراء (وثيقة) - عاجل

علق مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، ظاهرة على زواج القاصرات في المجتمع العراقي.

وجاء في عدد من الأسئلة بخصوص تزويج القاصرات ورأي المرجعية العليا في ذلك، ونصها: لدينا تسجيلات مصورة لرجال دين يقدمون نصائح دينية تفيد شرعية عقد زيجات مع اطفال دون السن القانوني في العراق وهو 15 عاماً، بعض رجال الدين هؤلاء يشيرون الى فتيات صغيرات جداً، كما أنهم يحددون الممارسات الجنسية التي يقولون أنها شرعية، ‎هل يدين مكتب سماحة السيد نصائح كهذه من رجال الدين؟
الجواب: هذا مدان أيضاً، ويجري عليه ما تقدم في أعلاه. ونؤكد على ضرورة أن تلاحق السلطات المعنية من يظهر في زيّ رجال الدين ويمارس هذه الافعال ويروّج لممارسات لها تبعات بالغة السوء على المجتمع وموقع الدين في نفوس الناس.
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