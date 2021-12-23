هل يؤجل الصراع السياسي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؟

منذ ما يقارب الشهرين أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة والتي سبقها الكثير من الجدل، ولم ينته الجدل بعد العملية الانتخابية التي شهدت نتائجها اعتراضات واحتجاجات من القوى السياسية الخاسرة ورفض من القوى الثورية، الأمر الذي جعل الحديث عن موعد تشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الراهن غير دقيق.