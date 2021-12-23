هل يؤجل الصراع السياسي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؟

منذ ما يقارب الشهرين أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة والتي سبقها الكثير من الجدل، ولم ينته الجدل بعد العملية الانتخابية التي شهدت نتائجها اعتراضات واحتجاجات من القوى السياسية الخاسرة ورفض من القوى الثورية، الأمر الذي جعل الحديث عن موعد تشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الراهن غير دقيق.
فهل تتوافق القوى السياسية قريبا لإخراج البلاد من تلك الأزمة وما هو مصير مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي؟
بداية يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، أعطت الانتخابات العراقية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، صورة واضحة لحقيقة المشهد السياسي العراقي والصراعات والمناكفات بين أحزاب السلطة الحاكمة، وعدم وجود رؤية واقعية لكيفية إدارة شؤون الحكومة القادمة وتحديد آفاقها المستقبلية وعناوينها البارزة، وهذا ما انعكس سلبا على طبيعة المواقف الميدانية والرؤى السياسية للأحزاب والكتل المشاركة في الانتخابات، ورسمت مساحة واسعة من التناقضات المواقف المتباينة بين الجميع.