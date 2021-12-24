آية الله رئيسي: ايران تدعم على الدوام تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق

وأعرب الرئيس آية الله رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس في مكتبه بطهران عن ارتياحه لاجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في اجواء هادئة وآمنة، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دوما تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق.

وأضاف الرئيس الايراني: يمكن أن تحدث الاحتجاجات ضد الانتخابات في أي نظام ديمقراطي وذي سيادة شعبية، ولكن من المهم أن تتم الاحتجاجات وكذلك البت فيها في إطار السياقات القانونية.

واكد آية الله رئيسي “نحن نعتبر أي انعدام للأمن في العراق بمثابة انعدام للأمن في بلدنا” واضاف: ان زعزعة الامن والاستقرار في العراق امر مرفوض وان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي دعم الاستقرار في العراق واقتدار الحكومة.

وحول قرار انسحاب القوات الامريكية من العراق قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية: ان هذا النجاح هو ثمرة لمقاومة الشعب والمسؤولين في العراق، لان الاميركيين لم يسحبوا قواتهم من أي مكان دخلوا فيه إلا في الحالات التي واجهوا فيها مقاومة شعبية.

ووجه الشكر والتقدير للحكومة العراقية لجهودها لاعادة السفير الايراني من اليمن وقال: ان علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق مبنية على الصداقة والمشتركات الدينية والعقيدية والثقافية والتاريخية العميقة والواسعة وهي علاقات خاصة ومميزة في الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية، وان الارتقاء بمستوى هذه العلاقات يخدم مصالح البلدين والمنطقة.

بدوره أشاد وزير الخارجية العراقي خلال الاجتماع بسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة بقوة لاستقرار وأمن العراق وقال: دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسيادة العراق واستقراره السياسي يحظى على الدوام بتقدير الحكومة والشعب العراقي.

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