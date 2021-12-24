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اتصال هاتفي يطمئن اتحاد الكرة.. زيدان إقبال سيتواجد مع المنتخب الوطني في التصفيات

طمئن لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي زيدان إقبال، الاتحاد العراقي بكرة القدم، بانه سيتواجد مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني غيث مهنا في تصريح  ان “زيدان اقبال سيتواجد مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم في مباراتي ايران ولبنان”.

واوضح ان “والد اللاعب اكد خلال اتصال هاتفي بأن إقبال متحمس لتمثيل المنتخب الوطني ويسعى لتقديم كل ما لديه لمساعدة اسود الرافدين”.

ويواجه العراق منتخبي إيران ولبنان خلال شهري كانون الاول وشباط المقبلين. انتهى/ 25 ل

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