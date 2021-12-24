Posted on by

العراق وإيران يبحثان مسألة الكهرباء وتخفيض اسعار الغاز

بحث المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم، الجمعة، مع السفير الايراني إيرج مسجدي معدلات الغاز وتخفيض الأسعار.

 وذكر بيان للوزارة  أن “المكلف بمهام وزير الكهرباء المهندس عادل كريم، استقبل في مكتبه بمقر الوزارة السفير الايراني وبحث معه سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية”.
واضاف البيان أن “اللقاء ناقش امدادات الغاز من الجانب الايراني لأدامة زخم العمل بمحطات الانتاج، وصيانة المحولات المعطلة، فضلا عن بحث جملة من الموضوعات التي تتعلق بمعدلات الغاز، الاولى امكانية تخفيض الاسعار، والثانية موضوع الغرامات، وان هنالك عقد موقع بين الطرفين يقضي بضرورة الالتزام ببنوده”.
واكد السفير الإيراني بحسب البيان، ان “حكومة بلاده مهتمة بالتعاون مع العراق وتتمنى تذليل جميع المشاكل والمعوقات وحلها، ولديها طاقه محددة لتمريرها للعراق على اساس تجاري وليس لديها فائض كبير”، موضحا أن “ايران تعمل مع العراق بأواصر متينة وعلاقات مشتركة جيدة وكبيرة”.
من جانبه اوضح الوزير اننا “نقدر بشكل كبير وضع الطاقه في ايران ولكن هنالك عقود ينبغي الالتزام بها، كما ان المعادله السعرية حرصنا ان تكون ملائمة للطرفين، وانه لابد من الرجوع الى الحكومة المركزية لغرض تمديد العقود وتعاملاتها، وان هناك توافقات قانونية تحكم بإبرام العقود، ونحن ماضون بعلاقاتنا مع الحكومة الاسلامية الايرانية في جميع المجالات ومنها قطاع الكهرباء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close