العراق وإيران يبحثان مسألة الكهرباء وتخفيض اسعار الغاز

وذكر بيان للوزارة أن “المكلف بمهام وزير الكهرباء المهندس عادل كريم، استقبل في مكتبه بمقر الوزارة السفير الايراني وبحث معه سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية”.

واضاف البيان أن “اللقاء ناقش امدادات الغاز من الجانب الايراني لأدامة زخم العمل بمحطات الانتاج، وصيانة المحولات المعطلة، فضلا عن بحث جملة من الموضوعات التي تتعلق بمعدلات الغاز، الاولى امكانية تخفيض الاسعار، والثانية موضوع الغرامات، وان هنالك عقد موقع بين الطرفين يقضي بضرورة الالتزام ببنوده”.

واكد السفير الإيراني بحسب البيان، ان “حكومة بلاده مهتمة بالتعاون مع العراق وتتمنى تذليل جميع المشاكل والمعوقات وحلها، ولديها طاقه محددة لتمريرها للعراق على اساس تجاري وليس لديها فائض كبير”، موضحا أن “ايران تعمل مع العراق بأواصر متينة وعلاقات مشتركة جيدة وكبيرة”.

من جانبه اوضح الوزير اننا “نقدر بشكل كبير وضع الطاقه في ايران ولكن هنالك عقود ينبغي الالتزام بها، كما ان المعادله السعرية حرصنا ان تكون ملائمة للطرفين، وانه لابد من الرجوع الى الحكومة المركزية لغرض تمديد العقود وتعاملاتها، وان هناك توافقات قانونية تحكم بإبرام العقود، ونحن ماضون بعلاقاتنا مع الحكومة الاسلامية الايرانية في جميع المجالات ومنها قطاع الكهرباء”.