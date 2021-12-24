امير عبداللهیان: العلاقات الايرانية العراقية وطيدة ونشطة وحيوية

وكتب امير عبداللهيان في مدونة له على “اينستغرام” مساء الخميس: كان لي مع نظيري العراقي السيد فؤاد حسين اليوم الخميس مؤتمر صحفي مشترك شرحت خلاله تفاصيل المحادثات التي جرت بيننا.

واضاف: إن العلاقات بين ايران والعراق وطيدة وفاعلة ومتجذرة كما ان عدد السائحين بين البلدين تجاوز 4 ملايين شخص سنويا وهو عدد فريد، وبشكل اجمالي يرتبط البلدان بعلاقات طيبة واستراتيجية في جميع المجالات.

واضاف: سيقوم وزير الطرق واعمار المدن بزيارة الى بغداد الاسبوع القادم ونحن عازمون على تنفيذ مشروع سكك الحديد “شلمجة-البصرة” في اسرع وقت ممكن. هذا الامر سيساعد في المزيد من زيارات رعايا البلدين كل للبلد الاخر ويساعد كذلك في الترانزيت وتبادل السلع بين ايران والعراق.

ولفت الى إجراء محادثات حول إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بشكل عام، مؤكدا اتخاذ ايران خطوات تمهيدية حول هذا الموضوع.

واضاف: بفضل مساعي السيد فؤاد حسين ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي سنشارك في الجولة المقبلة للمفاوضات مع السعودية في بغداد.

وأثنى على المساعي الحميدة التي تبذلها الحكومة العراقية لازالة سوء التفاهم وعودة العلاقات بين ايران والسعودية الى وضعها الطبيعي.

ونوه الى اجراء محادثات مع نظيره العراقي حول الشأن الافغاني وأحدث التطورات على صعيد مكافحة داعش والارهابيين في العراق وسوريا فضلا عن المفاوضات النووية بفيينا.

انتهى ** 2342