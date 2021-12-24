مدير عام لجمارك إقليم كردستان: الحكومة لم تتلق أي قرار حول إغلاق المعابر الحدودية

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أغلقت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني معبر سيمالكا الحدودية وبوابة الوليد الحدودية مع غرب كردستان وذلك في 16 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، في حين ذكر رئيس المديرية العامة للمعابر الحدودية في شمال وشرق سوريا أن الديمقراطي الكردستاني أغلق المعابر دون إبداء أي سبب أو معلومات حيال ذلك، فيما أعلنت المديرية العامة للجمارك في إقليم كردستان أنها لم تتلق أي قرار بإغلاق المعابر الحدودية مع غرب كردستان.
أغلق الحزب الديمقراطي الكردستاني المعابر الحدودية مع غرب كردستان منذ أسبوع. كما أظهر برلمان إقليم كردستان والأطراف المعنية في الحكومة عدم معرفتهم حول سبب إغلاق المعابر الحدودية.
وفي هذا السياق تحدث عضو لجنة الشؤون الخارجية في برلمان إقليم كردستان شيركو جودت لـ Rojnews حول إغلاق المعابر الحدودية، وقال:”نحن لا نعلم بأي حال من الأحوال تم إغلاق المعابر ولم يتم إبلاغنا بذلك. هذا موضوع مهم وسنبحث ونركز عليه.”
وفي السياق ذاته، أفاد مدير عام الجمارك في إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، أن الحكومة لم تتلق أي قرار حول إغلاق المعابر الحدودية.
وأكد رئيس المديرية العامة للمعابر الحدودية في شمال وشرق سوريا رودي محمد أمين، في تصريح صحفي أمام معبر سيمالكا، في 19 من كانون الأول/ديسمبر، أنّ مسؤولي الديمقراطي الكردستاني قرروا إغلاق معبريّ بيشخابور والوليد دون إبلاغهم بذلك.
صرح رودي محمد أمين أن قرار إغلاق المعبر اتخذته إدارة معبر بيشخابور لأسباب مختلفة وأن الخيمة قد استخدمت كذريعة لإغلاق الباب.
ولفت محمد أمين الانتباه إلى تحركات أهالي الشهداء عند بوابة سيمالكة الحدودية لاستلام جثث أبنائهم الذين استشهدوا في كمين لمسلحي الديمقراطي الكردستاني، وتابع قائلاً:”حاولت أمهات الشهداء مرارًا وتكرارًا مقابلة المسؤولين في إدارة معبر بيشخابور والحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن تم رفضهم. كما أرسل مكتب العلاقات في معبر سيمالكا رسالة إليهم ، لكن دون رد من إدارة معبر بيشخابور.”
بالإضافة إلى ذلك، أغلق الديمقراطي الكردستاني معبر بيشخابور من طرف إقليم كردستان مرتين هذا العام. كانت المرة الأولى في 3 من شباط/فبراير ولمدة خمسة أيام. كانت المرة الثانية عندما أُغلق المعبر في 22 يونيو، وتم اتخاذ قرارات مفاجئة بشأن من أراد العبور من غرب إلى جنوب كردستان. تم إيقاف المواطنين الراغبين في العبور إلى جنوب كردستان لساعات وطُلب منهم تقديم استمارة تحتوي على معلومات شخصية.
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