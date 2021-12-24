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مسرور بارزاني في تهنئة عيد الميلاد: نجدد العهد بترسيخ ثقافة التعايش والتسامح والذود عن حقوق المكونات

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الحكومة في تهنئته: «بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً أن تكون أعياداً غامرة بالأفراح والمسرّات والطمأنينة».

وأضاف «وفي هذه المناسبة المباركة، تجدد حكومة إقليم كوردستان عهدها على المضي في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وتعزيز قيم التسامح، والذود عن حقوق مكونات إقليم كوردستان كافة .. أعياد مباركة ودمتم سالمين وسعداء».

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