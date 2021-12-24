نصيحة غبية : قصة قصيرة

بقلم مهدي قاسم

كان زوجها جالسا عند النافذة يرتشف جرعات قهوته و ينفث سحابات مقوسة من دخان سيجارته مستغرقا بين أمواج أفكاره السارحة بعيدا ، عندما وجدت الزوجة نفسها تقرَّب شفتيها من أذنه و تصيح بصوت زاعق وجهوري :

ــ عوو ..عوو ….عوووو

فانتفض الزوج خوفا ، و كاد أن يسقط أرضا من هول الصدمة و المباغتة ..

بينما هي وقفت تنظر إليه بنظرات متحدية و ساخرة ، ثم طفحت ضاحكة بتهكم واستهزاء وهي ترشقه بنظرات استخفاف واستحقار ..

فانتابت الزوج حالة انزعاج طفيف من تصرف الزوجة العجيب فقال لها بنبرة لوم وعتاب :

ــ لو شئتِ فبإمكانكِ أن تمزحي معي بطريقة مرحة و أكثر لطفا ورقة .

إما فهي فانصرفت دون أي تعليق أو توضيح لتصرفها الغريب المفاجئ ذاك ..

و بعد الغداء و اثناء القيلولة رأت زوجها نائما نوما عميقا ومريحا فما منها إلا أن تناولت قدحا من ماء بارد مثلج ورشت به وجه زوجها الذي قفز من فراشه مذعورا كمَن لدغه ثعبان شرس تحت لحافه ، وهو يتطلع إليها بذهول صاعق ، واقفة أمامه تضحك وتقهقه ماسكة بطنها من ضراوة ضحك هستيري و طويل كأنها إزاء نكتة أو مشهد كوميدي مضحك جدا لتقول له في النهاية و بلهجة استفزازية :

كم أنت خوّاف و رعديد وأناني إذن ؟!.. لا تفكر إلا بنفسك .. إنه مجرد كوب ماء بارد أفزعك هكذا ، وجعلك تطفر هاربا كأرنب مذعور.. فماذا لو جاءك جرامي مسلح بسطور ….هههههه !.. جبان وخوّاف !..

رد عليها بدهشة و استغراب وذهول من سلوكها الغريب و الشاذ :

ــ ماذا جرى لكِ بحق الرب ؟. أم اراكِ فقدتِ عقلكِ تماما ؟.. عفوا … أقول هذا لأنني لا أفهم لماذا تتصرفين بهذه الطريقة الصبيانية و شبه المجنونة .. حقا لا أفهم !.. لا أفهم ..

بعد صمت قصير من تأمل و تفكير أردف بلهجة جدية وقاطعة:

ــ طيب !.. لا يمكن تحمل هذا السلوك الشاذ والمزعج و المتكرر طويلا ..فسأبحث غدا عن طبيب نفساني اختصاصي جيد وبارع ليفحصكِ لنرى ماذا جرى لعقلكِ ولحالتك النفسية المتردية بهذه الصورة الخطيرة ..فمن يدري ؟.. فربما غدا تحرقين البيت بذريعة مزحة غبية وثقيلة و خطيرة كهذه !..

فكم كان استغرابه شديدا عندما وجدها في هذه المرة تبتسم له بلطف و رقة ، طابعة على خده قبلة خاطفة وحنونة !، لتقول بنبرة ودية وجدية :

ــ ما عليك .. أعذرني .. فأنا لا أعاني لا من أزمة عقلية ولا نفسية .. ولا من أي شيء آخر من هذا القبيل ..كلما في الأمر .. أردت أن أجربك لا أكثر !.. يعني اختبرك فقط .. لأعرف ردة فعلك و بس ..

ــ ولماذا ترُيدين تختبريني و بخصوص ماذا ؟..

ــ يعني .. أقصد .. أنا قرأتُ قبل أيام منشورا في الفيس جاء فيه ، ما معناه : إذا أردتَ معرفة حقيقة شخص ما ، فما عليك إلا استفزازه ومهاجمته في نقط ضعفه ، بمعنى من المعاني توجيه إساءة أو إهانة إليه ،لكي يُستفز ويُهتاج جدا ، حتى يخرج عن طوره وصوابه ـ بذلك يكون قد كشف عن حقيقته كاملة أمامك !..

حينذاك أطلق الزوج ضحكة ساخرة و متهكمة وهو يضرب يدا بيد معلقا :

ــ يا لها من نصيحة حمقاء و غبية حقا !.. حتما أن صاحبة أو صاحب المنشور كان يتصور البشر كأنهم عبارة إن إنسان آلي فحسب !!، وليس بشرا زاخرين بمشاعر وأحاسيس وردود أفعال تلقائية ..

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