وكلاء المواد الغذائية: استكمال توزيع مواد السلة الغذائية الثالثة على المواطنين (فيديو)

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اكد عدد من وكلاء المواد الغذائية في العاصمة بغداد استلامهم السلة الغذائية من وزارة التجارة وتوزيعها على المواطنين بعد اكتمال مفرداتها.

وقال الوكلاء في حديث انه “تم توزيع مفردات السلة من الحمص والفاصوليا ومعجون الطماطم والزيت والتمن والمواد الاخرى على المواطنين”.

وكان وزير التجارة علاء الجبوري اكد في 16- 12-2021 خلال الاحتفالية التي نظمتها دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة وبالتعاون مع هيئة النزاهة انخفاض مؤشرات الفساد في الوزارة بعد دخول القطاع الخاص الى ملف السلة الغذائية.

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