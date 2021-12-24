وكيل وزارة الهجرة ومسؤول الملف السياسي في السفارة الألمانية لدى بغداد يبحثان ملف اللاجئين العراقيين

بعد استلامه المقترحات الالمانية…

وكيل وزارة الهجرة ومسؤول الملف السياسي في السفارة الألمانية لدى بغداد يبحثان ملف اللاجئين العراقيين٠

أستقبل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، الدكتور كريم النوري، مسؤول الملف السياسي في السفارة الألمانية لدى بغداد، السيد جوليان روسر، وذلك لبحث ملف العراقيين اللاجئين في ألمانيا.

وبحث الجانبان، القضايا المشتركة وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، كما تطرقا إلى ملف أوضاع العراقيين في الخارج، خاصة الجالية العراقية الذين لا يمتلكون إقامات شرعية، وضرورة إيجاد آليات مناسبة لحل مشكلاتهم.

وقال الدكتور النوري، إن: وزارة الهجرة تقدر الدور الذي يقوم به الجانب الألماني، تجاه ملف اللاجئين العراقيين في ألمانيا، مؤكدا أن لألمانيا دورآ متميزآ في إستقبالهم وإيوائهم، مشيرآ إلى، الجدية والمبادرة التي لمسها العراق في حل المشكلات المتعلقة في هذا الملف.

من جانبه، أكد السيد روسير أن ألمانيا مستعدة للتعاون فيما يخدم مصلحة البلدين، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تقدمه الوزارة من خلال الجهود الاستثنائية في حلحلة المشكلات.

وفي نهاية اللقاء تسلم النوري المقترحات الالمانية بصدد العراقيين المرفوضة طلباتهم في المانيا.

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