أول رد على وزير المالية بعد توقعه بتسريح الموظفين خلال 10 سنوات

عدّ عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق والمرشح الفائز جمال كوجر، الجمعة، التصريحات التي أدلى بها وزير المالية حول تسريح الموظفين بعد عشر سنوات بأنه امر سابق لاوانه.

ودعا في تصريح الوزير ان “لا يتحدث هكذا لان عمره بالحكومة انتهى وجميع أعضاء حكومته تحت مبدأ تسيير الأعمال فقط ولن يكون موجودا بعد عشر سنوات حتى يتوقع تسريح الموظفين”.

وقال ان “العراق متجه للإصلاح الاقتصادي في السنوات الأربعة المقبلة فكيف بنا ان نتحدث عن عشرة سنوات لان هناك تغييرات إيجابية مهمة بالسنوات المقبلة نحو الأحسن وكيف يطلق تصريح حول تسريح العمال”.

وبين كوجر “إذا أردنا الحديث عن الملف الاقتصادي فيجب ان يشهد إصلاحات وهذا امر مهم لكن ان نصدر من الآن قرارات او توقعات بتسريح الموظفين امر غير صحيح”.

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