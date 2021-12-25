الكاظمي: وارد.. تأخر تشكيل الحكومة العراقية

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه لا يعتقد أن بلاده تعيش حالة انسداد سياسي وذلك في إشارة منه إلى الوضع الحالي في البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

ونقلت رئاسة الوزراء العراقية الجمعة عن الكاظمي قوله: «لا أعتقد بوجود انسداد سياسي.. كانت هناك انتخابات وهناك تحديات نواجهها والآن هناك حوار».

وشدد على أنه “لا خيار أمام العراقيين سوى الحوار لأنه الحل لبناء مستقبل يليق بكل طوائفهم».

وأثارت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة أزمة سياسية في البلاد بسبب رفض الكتل التي لم تحقق نتائج جيدة لتلك الانتخابات وتقديمها شكوى إلى المحكمة الاتحادية مطالبة فيها بإلغاء الانتخابات لمزاعم «تزوير».

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