“بلغوا الكاظمي خلي يلزم حدوده”.. بهذه الهتافات تظاهر العشرات من عناصر الحشد وسط بغداد

“بلغوا الكاظمي خلي يلزم حدوده”.. بهذه الهتافات تظاهر العشرات من عناصر الحشد في ساحة الفردوس وسط بغداد رفضا لقرار برفع صورة ابو مهدي المهندس.
وقال مراسلنا ان القوات الأمنية قطعت ساحة الفردوس بالكامل.
“بلغوا الكاظمي خلي يلزم حدوده”.. بهذه الهتافات تظاهر العشرات من عناصر الحشد في ساحة الفردوس وسط بغداد رفضا لقرار برفع صورة ابو مهدي المهندس.
وقال مراسلنا ان القوات الأمنية قطعت ساحة الفردوس بالكامل.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.