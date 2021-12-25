“بلغوا الكاظمي خلي يلزم حدوده”.. بهذه الهتافات تظاهر العشرات من عناصر الحشد وسط بغداد

“بلغوا الكاظمي خلي يلزم حدوده”.. بهذه الهتافات تظاهر العشرات من عناصر الحشد في ساحة الفردوس وسط بغداد رفضا لقرار برفع صورة ابو مهدي المهندس.

وقال مراسلنا ان القوات الأمنية قطعت ساحة الفردوس بالكامل.

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