تهنئة الباحث الإعلامي حامد شهاب للدكتور محمد عبد الملك ترقيته العلمية الى أستاذ مساعد

يتقدم الكاتب والباحث الإعلامي حامد شهاب بالتهاني والتبريكات الى الدكتور محمد عبد الملك علي ، بعد حصوله على الترقية العلمية من مدرس الى أستاذ مساعد بمعهد الهندسة الوراثية بجامعة بغداد .

كما يتقدم البكتريولوجي (ضياء حامد شهاب) الى الدكتور محمد عبد الملك علي بأجمل التهاني وأسمى التبريكات لأستاذه ، بعد نيله الترقية العلمية لمرتبة أستاذ مساعد بجامعة بغداد ، وهو الذي أشرف على بحثه (تطبيقات علم تقنيات النانو في الخلايا الجذعية والطب التجديدي ) ونال درجة الدبلوم العالي وبدرجة إمتياز..

نجدد تبريكاتنا وتهانينا الحارة للدكتور محمد عبد الملك ترقيته العلمية .. وأمنياتنا له بالتألق والإبداع من أجل نيل أعلى الدرجات العلمية وإسهامه في تطوير البحث العلمي في مختلف ميادينه..والف مبروك.

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