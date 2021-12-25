توقعات الأمطار والثلوج الليلة وغدا الجمعة.. وحالة جوية قادمة يشهدها العراق

تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى استمرار فرص هطول الامطار والثلوج على مناطق متفرقة من البلاد الليلة وغدا الجمعة، وتستقر الاجواء بعدها لعدة أيام، لتبدأ بعدها حالة جوية جديدة تستمر عدة أيام.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في تدوينة على “فيسبوك” اليوم، ( 23 كانون الاول 2021)، ان “السحب تتواجد حاليا في كافة المدن مابين سحب عابرة في الجنوب والفرات الاوسط وسحب ممطرة في الشمال كما تشير لذلك صور الاقمار”.

ولخص عطيه الحالة الجوية المؤثرة حاليا على البلاد كما يلي:-

1- استمرار فرص هطول الامطار الليلة وفجر الجمعة في مدن السليمانية وشمال وشرق اربيل وشرق كركوك ونينوى ومناطق متفرقة من مدن صلاح الدين وبغداد وديالى.

2- تستمر فرص الامطار ايضا صباح ونهار الجمعة في المدن اعلاه، لكن تتلاشى فرصتها في العاصمة بغداد، وهناك فرص لهطول زخات خفيفة في مناطق من الانبار.

3- فرص لهطول غزير متوقع الليلة في السليمانية، اما غدا فمتوقع في شمال اربيل.

4- استمرار فرص هطول الثلوج الليلة ونهار الجمعة على المناطق التي ترتفع اكثر من 1500 متر عن سطح البحر في مدن اربيل والسليمانية وشمال دهوك.

5- تنتهي الحالة الجوية المؤثرة حاليا مساء او ليل الجمعة، وتستقر الاجواء بعدها لعدة ايام.

وأضاف المتنبئ الجوي، انه “وتهب رياح قطبية شديدة البرودة تؤثر على مدن البلاد تباعا ابتداء من غرب وشمال غرب البلاد مساء الجمعة وتتعمق اكثر يومي السبت والاحد”.

وتابع انه “متوقع تشكل موجات من الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من شمال وغرب وجنوب غرب البلاد”.

وأكمل انه “فجر الجمعة متوقع تشكل موجات من الضباب الذي ربما يكون كثيفا يقلل من الرؤية الافقية في مناطق من صلاح الدين والسليمانية وشمال الانبار وشمال اربيل”.

كما وذكر عطيه في تدوينة اخرى اليوم الخميس، تفاصيل الحالة الجوية المقبلة وموعد وصولها ومدى تأثيرها على البلاد.

وأوضح المتنبئ الجوي، انه “من المتوقع ان يتشكل منخفض جبهوي من اصل اطلسي مصحوب بمنخفض بارد في الطبقات العليا يوم الثلاثاء على ايطاليا مسببا امطارا غزيرة في مسار تاثيره مستفيدا من حرارة البحر المتوسط وشمال افريقيا، حيث يندفع شرقا نحو اليونان وغرب تركيا يوم الاربعاء ثم يندمج مع امتداد مداري رطب لمنخفض السودان يوم الخميس ليؤثر على سواحل مصر وبلاد الشام ثم غرب العراق يوم الخميس ثم تصل بدايات تأثيره للعراق ليل الخميس او الجمعة، ويتعمق تأثيرة يوم السبت والايام اللاحقة”.

وأشار إلى انه “لحد الان تأثير المنخفض ثابت، وفترة تأثيره طويلة، لكن حتى الان فان مواقع الشدة والغزارة يصعب تحديدها حاليا الا عند اقتراب المنخفض اكثر. وننتظر المؤثرات على مسار حركته سلبا او ايجابا”.

وتوقع عطيه ان يحمل المنخفض الجوي زخات امطار متفاوتة، وحالوب وبرق ورعد، وثلوج شمالا، ونشاط رياح سطحية، ويستمر تأثيره عدة ايام.

واختتم بالقول انه “بالمختصر، لليوم لايوجد شيء ثابت يحدد قوة الحالة او ضعفها الا ان ثباتها متفق عليه في جميع نماذج الطقس”.

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