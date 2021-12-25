رسمياً.. محافظ ذي قار الجديد يستلم مهامه

تسلم محمد الغزي رسمياً، يوم السبت، مهام منصب محافظ ذي قار خلفاً للمحافظ المستقيل احمد غني الخفاجي.

وقال الخفاجي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مبنى ديوان محافظة ذي قار إن “الغزي واكب جميع المشاريع في المحافظة واشرف عليها وهو يعد من ابرز المهندسين على مستوى العراق في عملية التخطيط العمراني وانا سعيد جدا بتوليه المنصب وسنكون عونا له في إدارة شؤون المحافظة”.

من جانبه، أرسل المحافظ الجديد محمد الغزي رسالة اطمئنان لمسؤولي المحافظة كافة انه “لا تغييرات في مفاصل الحكومة المحلية كما يشاع”، لافتا إلى ان “الادارة الجديدة ستكمل حملة البناء والاعمار التي بدأنا فيها في عهد المحافظ احمد الخفاجي”.

واضاف، ان “العمل جارٍ على اعداد استمارات خاصة لتقييم الاداء، ونرسل رسالة لجميع مسؤولي الوحدات الادارية في المحافظة بضرورة العمل والاستقرار والمركزية”.

واشار الغزي الى ان “ادارة المحافظة ستعمل بالتعاون مع مسؤولي الوحدات على إعداد خطط طويلة الامد خمسية وسنوية وتقييم للاداء بشكل شهري”.

واعلن محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، اول امس الخميس، استقالته من منصبه، عازيا الامر لعدم قدرته على العمل في ظل منظومة تعمل على استهداف المدنيين في المحافظة.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “تقديم استقالته من منصبه جاء بسبب عدم قدرته على العمل في ظل منظومة تعمل على استهداف المدنيين، وليس كما يشاع بأنه بسبب الخلاف مع بغداد على امور تتعلق بالمشاريع الخدمية في المحافظة”.

وبين، أنه “لم يتم تعيين أي شخص حتى الآن كمحافظ، والنائب الاول محمد هادي هو من سيتولى ادارة امور المحافظة لحين اختيار اسم المحافظ “.

وأضاف، أنه “لن يرشح او يطمع باي منصب في الحكومة المركزية ببغداد، كما أنه لم يعرض عليه اي منصب حتى الآن”.

من جانب آخر، اعقب مؤتمر محافظ ذي قار، دخول مجموعة من المتظاهرين ممثلين عن ساحة الحبوبي يرفضون تولي النائب الاول محمد هادي منصب محافظ ذي قار “لا اصالة أو وكالة “، مؤكدين “سنلجأ لطرق واساليب غير محببة لدى الجميع إن تم تمرير الامر، وعلى حكومة الكاظمي رفض استقالة المحافظ احمد الخفاجي ” وفق قولهم.