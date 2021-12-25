ضابط مرور يمنع كادر قناة الرشيد من تغطية ظاهرة التجاوز على الارصفة في بابل

منع ضابط مرور في بابل طاقم قناة الرشيد من تغطية ظاهرة التجاوز على ارصفة الشوارع العامة وسط محافظة بابل، صباح اليوم الجمعة.

وافاد مراسل القناة الزميل علي فليفل لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، انه كان مع زميله المصور خالد وليد في تغطية خاصة لحالات استغلال الأرصفة وتجاوز المحلات التجارية على الشوارع الرئيسة في منطقة حي الاطباء وسط مدينة الحلة، وتفاجأ بقيام ضابط مرور باقتحام موقع التصوير، ومنعهم من اكمال التصوير.

وقال فليفل انه تحدث مع الضابط، بعد ان أبرز وزميله المصور هوياتهم التعريفية، الا ان رجل المرور أصر على منعهم من التغطية، وطالبهم بمغادرة المكان، ما تسبب بعرقلة اكمالهم مهامهم.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع الزملاء العاملين في القناة من اداء واجباتهم، وتبدي استغرابها من تصرف ضابط كل مهامه حفظ النظام العام في الشوارع والتقاطعات وليس ملاحقة تغطيات الصحفيين والتضييق على الصحفيين، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

وتطالب الجمعية وزارة الداخلية ببيان موقفها من ظاهرة ارتكاب منتسبيها خروقات دستورية، ومخالفة كل المعاهدات والمواثيق الدولية الموقع عليها بشأن حماية حرية العمل الصحفي.

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