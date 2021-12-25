Posted on by

فرق رقابيَّة في الدوائر والمدارس والجامعات

فرق رقابيَّة في الدوائر والمدارس والجامعات

 بغداد: شذى الجنابي
قال مدير تعزيز الصحة الدكتور هيثم العبيدي : إنَّ “وزارة الصحة اعدَّت خططاً لنشر فرق رقابية جوالة في المؤسسات الحكومية لغرض التفتيش ومتابعة جميع الموظفين من ناحية التطعيم وإبراز بطاقة التلقيح، فضلاً عن متابعة الإجراءات الوقائية والصحية في المدارس والجامعات والمعاهد، وذلك ضمن الخطوات الاحترازية للوقاية من الفيروس المتحور”.
وأشار إلى أنَّ “دخول الفيروس إلى البلاد أصبح قريباً، خصوصاً بعد تسجيل إصابات في الدول الإقليمية والمجاورة، مما يزيد من احتمالية انتقاله إلى العراق”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close