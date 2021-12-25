فرق رقابيَّة في الدوائر والمدارس والجامعات

بغداد: شذى الجنابي

قال مدير تعزيز الصحة الدكتور هيثم العبيدي : إنَّ “وزارة الصحة اعدَّت خططاً لنشر فرق رقابية جوالة في المؤسسات الحكومية لغرض التفتيش ومتابعة جميع الموظفين من ناحية التطعيم وإبراز بطاقة التلقيح، فضلاً عن متابعة الإجراءات الوقائية والصحية في المدارس والجامعات والمعاهد، وذلك ضمن الخطوات الاحترازية للوقاية من الفيروس المتحور”.

وأشار إلى أنَّ “دخول الفيروس إلى البلاد أصبح قريباً، خصوصاً بعد تسجيل إصابات في الدول الإقليمية والمجاورة، مما يزيد من احتمالية انتقاله إلى العراق”.

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