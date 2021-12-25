محافظ النجف يستقيل من منصبه ويكشف عن سبب استقالته (فيديو)

قدم محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الياسري خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة تابعه NRT عربية، (24 كانون الاول 2021)، انه “أقدم إعفائي من منصبي إلى رئيس الوزراء، وسيتسلم النائب الأول هاشم نجم الكرعاوي مكاني بالوكالة لحين اختيار محافظ بالأصالة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

واضاف الياسري، “انا مستعد للمثول امام القضاء والنزاهة في حال وجود اي قضية ضدي من اي جهة كانت”.

وفي وقت سابق، افاد مراسلنا، الجمعة، بنية محافظ النجف لؤي الياسري تقديم استقالته من منصبه اليوم.

وقال مراسل NRT عربية، (24 كانون الاول 2021)، ان “محافظ النجف لؤي الياسري، سوف يعلن خلال الساعات القليلة القادمة استقالته من منصبه، بعد تحرك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإقالته، بسبب وجود تقصير في عمله بالاضافة الى التظاهرات الاخيرة التي شهدتها المحافظة”.

واضاف، ان “الاستقالة جاءت بعد دعوات مقتدى اثناء زيارته الى بلدية النجف وتوعده باقالة مدير البلدية والمحافظ”.

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