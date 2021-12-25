مناشدة عاجلة الى:السيد مدير عام تربية الرصافة الاولى الدكتور حسين فليح الزوبعي المحترم

تحية طيبة

اني ولي امر الطالب ( مقتدى احمد عبد الرضا ) احد طلبة ثانوية القيروان للمتميزين التابعة لمديرية تربية الرصافة الأولى دخل ابني الامتحان الوزاري للعام الدراسي 2020\2021 وادى الامتحان النهائي للدورين الاول والثاني بتفوق ما عدا درس واحد فقط حاله حال مئات الطلبة الراغبين بالحفاظ على ما حصلوا عليه من درجات واعتزازا منهم بالجهد الذي قدمه اساتذتهم في المدرسة , وكنت كغيري من اولياء الامور نأمل ان يتم اقرار اجراء الدور الثالث كما السنوات السابقة لتكتمل فرحتنا بتفوق اولادنا لكن الامر قد طال انتظاره و ثانوية القيروان وفق نظامها المعتاد طالبتنا بجلب ورقة نقل إلى مدرسة أخرى او يعتبر الطالب تاركا للعام الدراسي 2021\2022

وبعد مراجعات عديدة وشرط الرقعة الجغرافية حصلت على ورقة قبول من إعدادية الامام الكاظم التابعة لمديرية تربية شمال بغداد وكنت قد ابلغتهم مسبقا ان ابني احد الطلبة الذين ينتظرون اجراء الدور الثالث لكن نظام مدارس المتميزين يفرض علينا نقله الى مدرسة اخرى لضيق الوقت فوجدت منهم اكراما اول الامر ولم يبدر من ادارة الاعدادية اي اعتراض , وما ان اكملت اجراءات النقل والمراجعات ما بين مديرية التربية و المدرستين فوجئت برفض إعدادية الامام الكاظم استقبال ابني واستلام اضبارة النقل كاملة الا بعد كتابة تعهد خطي من قبلنا بعدم أداء امتحان الدور الثالث في حال اقراره من قبل وزارة التربية و هيئة الرأي. علما اني قد ابغتهم قبل الحصول على ورقة القبول عدة مرات ان ابني مكمل بدرس واحد فقط ومعدله 39

ولعلمي بحرصكم الشديد على مستقبل اولادنا ها انا اضع بين ايديكم طلبي ومستقبل ابني بعد ان اعيتني الحلول وداهمني الوقت راجيا منكم التفضل بمتابعة الامر فانتم اولياء امور الطلبة قبلنا وهم امانة بين ايديكم وتحت رعايتكم وفقكم الله لما فيه خير ومصلحة الطلبة .

احمد عبد الرضا عمران

ولي امر الطالب مقتدى احمد عبد الرضا

ثانوية القيروان للمتميزين

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