أم تعترف بقتل ابنتها والدوافع غامضة

كشفت وزارة الداخلية في العراق، الأحد، جريمة قتل ارتكبتها أم بحق ابنتها (17 عاما) في منطقة أبو غريب بغرب العاصمة بغداد، بينما تظل الدوافع غامضة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها على فيسبوك، أنه “بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام أبي غريب التابع لوكالة شؤون الشرطة، عن وجود حادث قتل لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا ضمن منطقة أبو غريب بغرب العاصمة بغداد، وعلى الفور ولأهمية الموضوع، تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث”.

وبعد التحري وجمع المعلومات، أوضح البيان أن الحادث جنائي، ولدى إجراء التحقيق مع أهل الفتاة المجنى عليها اعترفت والدة الفتاة صراحة بارتكابها للجريمة”.