إعادة جثامين ضحايا بحر المانش الى كوردستان بعد منتصف الليلة

تقرر إرجاء إعادة جثامين 16 مهاجراً ممن قضوا في القناة الإنكليزية (بحر المانش) إلى إقليم كوردستان بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المفترض أن يستقبل إقليم كوردستان فجر الجمعة جثامين الضحايا الذين غرقوا أواخر الشهر الماضي في بحر المانش بينما كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا.

وقال المستشار في دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان هلكورد مسعود لكوردستان 24 “لم يكن من الممكن إعادة الجثامين بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وأضاف أن رحلة إعادة جثامين الضحايا أرجأت إلى 26 من الشهر الجاري.

وسبق أن وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بإعادة جثامين الضحايا، ومعظمهم كورد، إلى ديارهم في الإقليم.

وتأخرت إعادة الجثامين بسبب عملية تحديد هويات الضحايا التي أُجريت بالتنسيق بين مكتب رئيس الحكومة وزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية وممثلية حكومة الإقليم في فرنسا.