العراق مستورِدُ النفايات ومقبرتُها:

د. عبدالحميد العباسي

منذ مقتبل عمره الطويل بعون الله والعراق يقتنص النفايات من مصادرها لتستقر في أجساد مواطنيه. عندما يتبين ان مادة ما, صناعية كانت ام دواء ام غذاء, عندما يتبين عدم صلاحيتها لما أُوجدت من أجله, كأغذية فَسدت او ادوية فقدت صلاحيتها ام مُصول لا تنفع أو مواد تُلَوِث البيئةَ, عندها يتعين على الشركة او المؤسسة ذات العلاقة, أكانت مُصنعتها او متاجرةً بها, يتعين عليها التخلص منها. بيد ان التخلص منها يكلف أموالاً قد تكون طائلة. فالجهة ذات العلاقة تكون امام خيارين, اما طَمرُ المادة بشكل او آخر وتحَمُلُ التكاليف او انتظار مشترٍ فَقَدَ الضمير وآمن الحساب, تبيعها له بثمن بخس او مجانا وفي هذا الخيار الاخير توفر تكاليف التخلص من المادة (البضاعة) في الأقل. والبائع (عادة) يجهز المشتري بمبلغ الشراء الذي يريدُه المشتري ويُشهدُ له به, ليقدمه الى مرجعه في بلاده ويحول المبلغ الى حسابه في الخارج. بهذا الأسلوب الاجرامي من المحتمل ان صفقات البضائع غير السوية التي ذكرت صنوفها أعلاه, قد عقدت واستوردت الى العراق في عهود مختلفة من تاريخه الحديث. وإمكان حصول مثل هذ الاعمال (الجرائم) يستلزم وجود جَشِع (او سلسلة منهم او جهة) مات ضميره وفقد الإحساس بالانتماء او لم له يكن انتماءٌ أساساً ومن هولاء عندنا الكثيرون. والان سأذكرُ نماذجَ من صفقاتٍ (جرائمَ) في أعلاه تَوصيفُها.

(1) في عام -50- 1950 حصل فيضان عارم في بغداد وكسرت السدة شرقي بغداد وغرقت (اغرقت) المناطق هناك وهرب الناس الى السدة الترابية والى حيث تعلوا الأرض. أُبلغ عن بعض حالات سحايا دماغية وتقرر توزيع حبوب *السلفادايزين* على الناس للوقاية وكان هذا الدواء واقيا فعّالا من مرض السحايا. تطوع طلبة كلية الطب مع من تطوع لتوزيع تلك الحبوب على جموع الناس في تلك المناطق, ليُكتَشف ان الحبوب التي وزعت لم تكن الا حبوب من النشا إ؟ (2) كانت مستشفى التويثة على نهر ديالى قد خصصت لمرضى التدرن الرئوي وكان العلاج المتوفر آنذاك هو حبوب ال PAS وحبوب ال INH ثم ظهر ان الحبوب المستوردة كانت حبوب *جُص* أوكسيد وكربونات الكالسيوم وحبوب من *النشا* على التوالي. المشكلة انه ليس ان المريض لم يكن يستلم الدواء المناسب بل ان عدم استعمال هذين الدواءين مع حقن (أبر) *الستربتومايسين* مجتمعة يؤدي الى ان جرثومة السل تكتسب مقاومة دائمة ضد هذه الادوية, ليس في المريض فقط بل لمن قد تناله العدوى من ذلك المريض. (3) كان هناك شراب مقوٍ Tonic قيل انه لم يكن غير *شربت* وكان مكتوبا على القنينة *صُنِع خصيصا للعراق* مما يبعث في البسطاء الزهو ان الادوية تصنع خصيصا للوطن. (4) في عام 1956 على ما اذكر أُبلغ عن حالات مرض الجدري وتقرر التلقيح العام ضد هذا الوباء, ليكتشف ان المصل المستعمل المستورد غير فعال ولا واق.(5) في عام 1959-60 وعام 1972 اصابت البلد كارثتا تسمم بالحنطة المعفرة بالزئبق العضوي الفتاك وهلك كثر من الناس وكان الإهمال الجنائي ان لم نقل الاجرام واضح للعيان في كلتيهما. وسأفرد لما وقع مقالة خاصة اذ اني كنت شاهدا عليهما وفاعلا في كلتيهما.

(6) في اثناء الحرب العراقية الإيرانية استوردت بلازما تبين انها كانت ملوثة بفيروزات تسبب التهابات الكبد وسرطانه. (6) في فترة الحصار استوردت مشتقات من الدم مما يستعمل لحالات النزف الوراثي وما شاكل, كانت ملوثة بفيروز الايدز. احد مرضاي, طفل كان يعاني من استعداد لنزف وراثي, كُشف مصدر استيراد المشتقات تلك فقامت الدولة المُصدرة لتلك المواد بنقل الطفل الى عاصمتها, توفي الطفل, ليس هذا فقط بل ان العدوى انتقلت بطرق مختلفة, انتقلت الى افراد من العائلة توفوا. كانت مأساة سياتي وقت سردها. وقد سمعت ان المرحومة المحامية زكية إسماعيل حقي قد اقامت دعوى على الحكومة المصدرة لذلك العقار وذلك نيابة عن الحكومة العراقية ولا علم لي بما صار من امر تلك الدعوى. (7) الأغذية الفاسدة والملوثة التي استوردت في هذ العهد والعهد الذي سبقه معروفة للجميع والمجرمون لا يخجلون او يهابون فقد أمنوا الحساب والعقاب. والى الله المشتكى.

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