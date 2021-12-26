العصائب: المقاومة تراقب عن كثب صحة الانسحاب الأمريكي نهاية الأسبوع الحالي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق أحمد عبد الحسين، الأحد، أن فصائل المقاومة الاسلامية تراقب عن كثب صحة الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية الأسبوع الجاري، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة المنتهية ولايتها.

وقال عبد الحسين في تصريح إن “جميع الخيارات متاحة أمام المقاومة لطرد المحتل بالقوة إذا لم يلتزم بالانسحاب من الأراضي العراقية”.

وأضاف، أن “جميع الفصائل تراقب عن كثب الانسحاب الاجنبي عموما والامريكي خصوصا بما في ذلك تسليم القواعد للجانب العراقي دون الحاجة لقوات استشارة او تدريب”.

وأشار إلى أن “جميع الخيارات متاحة للشعب العراقي وفصائل المقاومة لاتخاذ ما يلزم في حال لم تنسحب القوات الأمريكية من العراق في 31 ديسمبر الحالي”. انتهى / 25 ح

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