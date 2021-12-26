تكتيك داعش الجديد بات مكشوفاً

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

حاولت عصابات داعش الارهابية الاستعانة بـ” تكتيك جديد” هرباً من الضربات التي تلقتها في الآونة الاخيرة، الا ان تحركاتها باتت مكشوفة للعمليات المشتركة.

“التكتيك” الارهابي الجديد، يتضمن الانتقال الى مرحلة “المفارز المتحركة” للعودة الى الانتشار في المناطق التي هربت منها نتيجة العمليات الأمنية.

هذا التكتيك، اصطدم بعملية تمشيط مشتركة نفذتها قوات من الجيش والحشد الشعبي في حوض حمرين بمحافظة ديالى لملاحقة هذه المفارز، وباشرت تفتيش قرى محيط ناحية السعدية اثر معلومات استخبارية بتسلل خلايا ومفارز إرهابية هربت من حدود ديالى وصلاح الدين مع حدود كردستان نحو هذه المناطق

النائية.

وفي عملية منفصلة، بذات المحافظة، القت قوة أمنية وبكمين نوعي نفذ بضواحي ناحية العظيم القبض على أحد أبرز المطلوبين في القائمة السوداء بتهمة الإرهاب.

وفي البصرة، نفذت مفارز قيادة عمليات المحافظة مباغتة ليلية لتفتيش مناطق أم الرصاص وضفاف شط العرب لمطاردة المطلوبين وحصر السلاح بيد الدولة وعدم استخدامه وانتشاره لما له من تداعيات خطيرة على السلم المجتمعي.

ولليوم الخامس توالياً، تستمر القوات المشتركة تنفيذ عملية تطهير المناطق الصحراوية المحيطة بقضاء الرطبة، لمنع عصابات داعش الارهابية من إنشاء انفاق سرية جديدة لها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط