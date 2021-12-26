تلك الأماسي الشتوية الحميمة

للشاعرة الهنغارية إيفا مججَّشي

ترجمة مهدي قاسم

تلك الأماسي الشتوية الماضية

ذات ليال باردة بأسنان مصطكّة

حينما لم ألمح من خلال نافذتنا الصغيرة

غير أزهار ثلج ناصعة .

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تلك الأحلام القديمة ، العذبة الحلوة ! ،

عندما كنا نظنُ ، لا زالت ثمة معجزة ،

لما انتظرنا بقلوب متلهفة

قدوم الملاك الأبيض لأعياد الميلاد المجيدة

.

تلك الأماسي الشتوية الحميمة

انتهت اليوم إلى مجرد ذكريات غابرة .

لكني لا زلتُ أحتفظ في أعماق قلبي

ببقايا عبقة لشجرة صنوبر نضرة .

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لقد مر منذ ذلك الحين كثير من أعياد ميلاد

عندما كانت ندف الثلج تهمي منهمرة

على شعري مثل حبات بلور فضية و وامضة

لكنني أشعر الآن ربما لن أصبح أكثر سعادة أبدا .

لم تكن هناك زخارف زينة فخمة تشع ساطعة و باذخة ،

لكننا كنا هناك معا جنبا إلى جنب متلاصقين ،

و مندسين في حضن بعضنا بعضا بحنية دافقة

عند فجر كل عيد ميلاد مجيد و جديد .

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أتمنى لكم الآن و من بُعد بعيد

آلافا من كل ما هو طيب وجميل

و معجزات جديدة ومفاجئة ،

بل سلاما وعالما أجمل و أكثر بهجة

في فجر عيد الميلاد المجيد .

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