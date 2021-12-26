صحة الكرخ / معهد الصحة العالي في الشعلة ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى عام على تأسيسه

احمد عبد الصاحب كريم

برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) اقام معهد الصحة العالي في الشعلة احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الاولى على تأسيسه بحضور مديرة قسم الامور الفنية و مدير شعبة التمريض و مسؤول تعزيز الصحة في قطاع الكاظمية

و استهل الحفل تلاوة ايات عطر من الذكر الحكيم و قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق و الجيش الابيض و عزف النشيد الوطني

و القى عميد معهد الصحة العالي في الشعلة الدكتور (ثائر راضي بدر) كلمته التي رحب فيها بالحضور و اساتذة و طلبة المعهد و اضاف تم افتتاح المعهد قبل عام من الان بعد اكمال كافة الاجراءات القانونية و تم استقبال الطلبة في قسمي التخدير و التمريض من الذكور و الاناث و بظروف استثنائية جراء جائحة كورونا و حضر التجول و تعطيل الدوام الرسمي و استخدام التعليم الالكتروني حيث قام اساتذة المعهد و الموظفين و الطلبة بمجهودات جبارة و تجاوز الازمة و اعطاء المحاضرات العلمية بكفاءة عالية و اجراء الامتحانات مضيفا نحن مقبلين خلال الاشهر القليلة القادمة على تخرج اول دورة من الطلبة لرفد المؤسسات الصحية بالخريجين اصحاب الشهادات و المعرفة العلمية

و في ختام الاحتفالية تم توزيع الشهادات التقديرية على السادة التدريسيين و الاساتذة و الموظفين و الطلبة المتميزين .

اعلام صحة الكرخ

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