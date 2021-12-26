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منظمة تتوقع زيارة ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان لروسيا والصين 2022

بيان صحفى

 توقعت منظمة العدل والتنمية للدراسات زيارة ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان لروسيا والصين خلال العام القادم 2022 وتعزيز العلاقات السعودية مع موسكو وبكين بمختلف المجالات وتوقيع عدة اتفاقيات مشتركة

 واكد المتحدث الرسمى للمنظمة  زيدان القنائى ان ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يسير على خطى جده الملك فيصل ويسعى لتنويع علاقات المملكة العربية السعودية

 واكدت المنظمة ان الامير محمد بن سلمان ورؤيته الجديدة ستساهم فى استعادة الدور المحورى للسعودية بقضايا العالم العربى والاسلامى  بافغانستان وعدد كبير من الدول نظرا لمساهمة السعودية كدولة محورية بالمنطقة فى مساعدة الشعوب العربية والاسلامية

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