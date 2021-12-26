PKK يسعى لنشر «أفكاره المسمومة» في شنگال

يسعى مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKK وعبر «مكتبة متنقلة» إلى نشر «أفكاره المسمومة» في قضاء شنگال (سنجار).

بالصدد قال هادي سفوكا، مسؤول المكتب الاجتماعي في فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شنگال، : «مسلحو PKK، وعبر تنظيم (الشبيبة الإيزيدية) يقوم بنشر كتبه ومنشوراته في شنگال».

وأشار سفوكا إلى أن السلطات العراقية اعتقلت مؤخراً عدداً من الشبان الإيزيديين بتهمة نشر كتب زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون عبد الله أوجلان، وقال: «PKK يعرض الشبان الإيزيديين للاعتقال لتأزيم أوضاع شنگال أكثر».

وأشار المسؤول في الديمقراطي الكوردستاني إلى أن «PKK يسعى من خلال مكتبة متنقلة من نشر أفكاره المسمومة بالغصب بين أهالي شنگال».

وأوضح أن «PKK يدرك أن أوضاع شنگال بدأت تتغير وأنه لم يعد قادراً على البقاء في القضاء، لذا يسعى من خلال نشر كتبه وأفكاره المسمومة إلى تأزيم أوضاع شنگال».

وكان ما يسمى بتنظيم «الشبيبة الإيزيدية» التابع لحزب العمال الكوردستاني PKK، قد هدد الجمعة، القوات الأمنية العراقية في قضاء شنگال (سنجار)، وأمهلها مدة 24 ساعة لإطلاق سراح عدد من عناصرها المعتقلين لدى القوات الأمنية، وملوحاً بالتصعيد ضدها.

وقال التنظيم التابع للعمال الكوردستاني PKK في بيان نشره عبر وسائل إعلامه: «ندعو الحكومة العراقية للإفراج عن هؤلاء الشبان فوراً»، وأضاف «إذا لم يتم إطلاق سراح الشبان في غضون 24 ساعة، فسنغير أسلوب أنشطتنا».

وتابع «كنا صامتين حتى لا تنشأ بيننا أية مشكلة، لكننا سنكسر الصمت إذا ما لم يتم إطلاق سراح الشبان».

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