الإطار التنسيقي يخطط لاستدعاء الحلبوسي أمام الاتحادية لإطالة أمد الأزمة

بغداد/ تميم الحسن

تحضر مجموعة القوى الشيعية المعترضة على الانتخابات خطة بديلة لتعطيل البت في نتائج الانتخابات عدة ايام، فيما قد يفجر التيار الصدري، صاحب أكبر المقاعد، “مفاجأة”.

وكان من المفترض ان تحسم المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة منذ نحو شهر من فريق المعترضين، “الإطار التنسيقي”، قبل ان تقرر الحكومة تعطيل الدوام بشكل مفاجئ.

ويتوقع “الإطار”، الذي يعمل على عدة جبهات سياسية، قرارا يدعم موقفه من نتائج الانتخابات، وتقرر الاتحادية الذهاب الى عد وفرز يدوي جزئي.

وكانت بغداد قد شهدت ارباكا عشية صدور القرار، حيث حاول بعض مؤيدي “الإطار” اقتحام مؤسسات حكومية حساسة مع سقوط طائرة مسيرة.

وأجلت المحكمة الاتحادية الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى 26 من الشهر الجاري (أمس)، وهي القضية التي رفعها رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، للطعن في نتائج الانتخابات مطلع الشهر الجاري.

وقال مجلس القضاء الأعلى -في بيان- إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات إلى يوم 26 كانون الأول الحالي”، وأضاف أن “ذلك جاء بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعيين”.

وقبل ساعات من الموعد المفترض للجلسة قرر مجلس الوزراء تعطيل يوم الأحد (أمس) الدوام الرسمي بمناسبة اعياد الميلاد، وهو ما أجل النطق بالحكم الى اليوم الاثنين.

تمديد الأزمة

وتتوقع مصادر سياسية مطلعة، ان فريق الاطار التنسيقي “سيبحث عن مبرر جديد لتعطيل حسم الدعوى”.

وكان العامري قال -خلال مرافعته أمام المحكمة الاتحادية الاخيرة- إن هذه الدعوى ليست ضد أي طرف فائز؛ وإنما ضد الأداء السيئ لمفوضية الانتخابات. واعتبر أن إجراءات مفوضية الانتخابات التوافقية حرمت ملايين العراقيين من التصويت يوم الانتخابات.

وتضيف المصادر التي طلب عدم نشر هويتها لـ(المدى) :”الاطار سيطلب استدعاء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بسبب تقرير الشركة الالمانية الفاحصة”.

وبحسب المصادر ان القوى الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات “تتهم الحلبوسي بانه لم يقرأ التقرير امام اللجنة”.

ويزعم “الفتح” صاحب الدعوى ان التقرير قد اشار الى وجود “خلل في التصويت”، فيما كانت مفوضية الانتخابات، قد ردت بتأكيد “عدم وجود أي تلاعب بنتائج الانتخابات وقرارات القضاء هي الحد الفاصل والملزم للجميع”.

وتفترض المصادر ان “المحكمة الاتحادية لن تورط نفسها في فضيحة مع عدم وجود دلائل على التزوير”.

وكان المسؤولون في تحالف الفتح قد شرحوا بمؤتمر صحافي في وقت سابق، النقاط الخلافية بشأن النتائج مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الالكتروني.

وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الالكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى “سي 1000” قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.

حكومة الصدر وتخبط الإطار

وتتابع المصادر العليمة ان “المحكمة سترفض الطعن وحكومة الاغلبية ستعلن من قبل التيار الصدري مع أطراف سنية وكردية بعد التصديق على النتائج وتفاجئ الجميع”.

وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، ثم زادت الى 74 بعد انضمام مقعد لاحد الاحزاب الفائزة في محافظة واسط.

وتشير المصادر الى ان “الإطار التنسيقي” يتخبط في حراكه باتجاه تشكيل الحكومة “مجموعة تريد الغاء النتائج، واخرى تريد عد وفرز يدوي، وثالثة تريد حكومة مع السنة واخرى تذهب الى كردستان”.

ويقف متظاهرون مؤيدون للمجموعة الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات منذ اكثر من شهرين امام بوابات الخضراء، وحاولت عشية عقد جلسة الاتحادية اقتحام احد ابواب المنطقة الحكومية مع تداول انباء عن صدور مذكرات اعتقال بحق قيادات في الحشد الشعبي على خلفية استهداف منزل رئيس الوزراء.

كما شهد اليوم نفسه محاولة بعض عناصر الحشد اقتحام مطار بغداد الدولي بذريعة احياء الذكرى السنوية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري الجنرال الايراني قاسم سليمان قبل عامين بغارة أمريكية قرب المطار.

وتظاهر بالمقابل مؤيدون للحشد في ساحة الفردوس وسط بغداد، بسبب منع القوات الامنية تعليق صور لقادة الحشد في الساحة، قبل ان تم مهاجمة مطار بغداد مرة اخرى لكنها هذه المرة الكترونيا عن طريق قراصنة.

كما كانت طائرة مسيرة قد سقطت قبل تلك الاحداث بـ24 ساعة في منطقة المنصور، قرب بناية جهاز المخابرات، حيث يعتقد ان المكان هو مقر بديل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد تهديدات ومحاولة اغتياله بمنزله في المنطقة الخضراء مطلع الشهر الحالي.

عد وفرز يدوي!

لكن بالمقابل يؤكد محمد الصيهود وهو عضو في الإطار التنسيقي، ان مجموعته “تثق بقرارات المحكمة الاتحادية ولن تعترض على النتائج”.

ويتوقع الصهيود وهو مرشح فائز عن دولة القانون -أحد تشكيلات الإطار- في اتصال مع (المدى) ان “المحكمة الاتحادية اذا قبلت الطعون ستذهب الى قرار عد وفرز يدوي لبعض الدوائر”، حيث كان العامري قد طلب من المحكمة اجراء ذلك بـ4 دوائر في عموم البلاد.

ويضيف الصيهود: “في كل الاحوال إذا كان القرار لصالحنا او لا فان حكومة التوافق هي الحل الوحيد لان حكومة الاغلبية قد انتهت شروطها مع اعلان القوى الكردية والسنية الرغبة بالمشاركة في الحكومة”.

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