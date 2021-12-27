الحكيم : نجدد التهنئة للفائزين ولن نشارك بالحكومة

اعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم ، الاثنين، عن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات.

وقال الحكيم في تغريدة ، انه “إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية”، فيما جدد تهانيه للفائزين حاثا على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، مجددا موقفه بعدم المشاركة في الحكومة القادمة.

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