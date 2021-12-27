الحلبوسي والخنجر في جولة خارجية مشتركة لكسب الدعم العربي

تجري القوى السياسية السنية، حراكا سريعا في اطار مفاوضات تشكيل الحكومة، ويقود هذا الحراك ابرز تحالفين سياسيين سنيين وهما تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف عزم برئاسة رجل الاعمال خميس الخنجر.

ويبدو ان السباق لكسب دعم الحلفاء لم يعد يشمل الداخل العراقي فقط، بل توجه الى خارج البلاد، وتحديدا للدول العربية التي تمثل عمقا ستراتيجيا لسنة العراق.

‏وقال القيادي الفائز بالانتخابات عن تحالف عزم مشعان الجبوري في تغريدة على “تويتر” تابعتها (المدى)، انه “تأكيدا لما كنا نقوله وينفيه البعض، الشيخ خميس الخنجر زعيم تحالف العزم وصل الامارات بعد قطيعة دامت ست سنوات في بداية جولة ثنائية تضمه هو والرئيس الحلبوسي تشمل 3 دول عربية يبلغان خلالها قادة تلك الدول اتفاقهما على العمل المشترك لما يخدم العراق وابناء المدن المدمرة”.

القيادي في تحالف عزم محمد عياش الكبيسي اكد بدوره، انه “بعد عدد كبير من جلسات المفاوضات والحوارات مع اغلب القوى العراقية وعدد من السفراء في بغداد، خمس دول عربية وإسلامية ضمن الجولة الخارجية الجديدة لخميس الخنجر رئيس تحالف العزم، وهي الأهم في نهاية العام الحالي 2021” .

واشار الكبيسي في تغريدة على “تويتر” تابعتها (المدى) الى، ان “القضايا التي تهم العراق أولاً وأخيراً هي موضع البحث (فقط)”.

هذا ويجري الحلبوسي والخنجر جولة خارجية مشتركة، تهدف الى اطلاع الدول الداعمة للسنة في العراق على آلية توزيع الادوار بين قيادات تقدم وعزم في الحكومة القادمة، حيث تجري المباحثات حول منصبين رئيسين هما رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الجمهورية، وكلاهما من نصيب المكون السني بحسب العرف السياسي السائد منذ عام 2003.

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