العراق يؤكد التزام التحالف بنقل مهامه القتالية إلى استشارية

بغداد/ فراس عدنان

يبدي العراق ثقته الكاملة بآلية العمل الجديدة مع التحالف الدولي والتحول من المهام القتالية إلى الاستشارية، وتؤكد جهات رسمية أن عدد الذين سيبقون في كل قاعدة عسكرية نحو 25 مستشاراً، أو ما يزيد على ذلك وتنحصر مهامهم في التدريب والتأهيل وتقديم المعلومات. وكان العراق قد اتفق مع الولايات المتحدة بعد جولة من المباحثات على إنهاء وجود القوات القتالية الاجنبية في موعد أقصاه 31 كانون الأول من العام الحالي.

ويقول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، إن “العراق بدأ في استلام المعسكرات بداية منذ عام 2019، وقد انجزت هذه المهمة، وانتقلنا بعد ذلك إلى موضوع انهاء التواجد العسكري”.

وأضاف الخفاجي، أن “اتفاقاً حصل مع التحالف الدولي بإنهاء التواجد العسكري الاجنبي في قاعدتي حرير في اربيل، وعين الأسد في الانبار”.

وأشار، إلى ان “التمثيل الاجنبي في هاتين القاعدتين قد انخفض على مستوى العدد ورتب الضباط، بعد استبدال المهام من قتالية إلى استشارية”.

ولفت الخفاجي، إلى أن “الوضع السابق كان يتيح للعراق أن يحصل على ضربات جوية ومدفعية من التحالف الدولي، لكن مخرجات الحوار الستراتيجي أكدت وجوب انتهاء مهمة القوات القتالية الاجنبية”.

ونوّه، إلى أن “المهمة الحالية أصبحت في مجالات التدريب والاستشارة وتقديم المعدات الفنية في مجال الاستخبارات والاستطلاع والتجهيز”.

وأفاد الخفاجي، بأن “القوات القتالية رحلت عن العراق، وما تبقى هم مستشارون كانوا يمارسون مهام استشارية في السابق إلى جانب القوات الاجنبية”، نافياً “صحة التقارير التي تحدثت عن وجود 3500 مستشار أجنبي”، موضحاً أن “ما موجود أقل من ذلك بكثير”.

واردف، أن “أعداد المستشارين الذين سوف يتبقى عملهم بعد الانسحاب لن تتجاوز 25 شخصاً في القاعدة الواحدة أو أكثر بقليل سواء في حرير أو عين الأسد”.

ويواصل الخفاجي، أن “مهام المستشارين أما التدريب أو سلاح المدفعية وغيرها من التخصصات العسكرية، ولن يشتركوا في أية مهمة قتالية”.

ويسترسل، أن “النقاشات التي دارت طيلة الفترة الماضية لم تشهد اعتراضاً، أو تمسكاً من قبل التحالف الدولي بدوره القتالي أو التواجد في معسكر معين أو إنشاء القواعد الثابتة”، مشدداً على أن “الأجواء كانت شفافة ومبنية على التفاهم وصولاً إلى القرار النهائي بالانسحاب”، مبيناً ان “الوفد العراقي في المفاوضات كان يضم ضباط كبار من مختلف التشكيلات”.

ونبه الخفاجي، إلى أن “جنسيات المستشارين مختلفة وليسوا فقط من الأميركان، فهناك اسبان وبرتغاليون وفرنسيون وبريطانيون ومن بلدان أخرى”.

ويواصل، أن “العراق ليست لديه شكوك بشأن تغيير المهمة من القتالية إلى الاستشارية، كون ذلك الأمر أصبح واقع حال، مع ضرورة استمرار الدعم في المهمة الجديدة لأننا ما زلنا نواجه خطر التنظيمات الارهابية”.

وأوضح الخفاجي، أن “القوات العراقية قادرة على مقاتلة ومواجهة الإرهاب بمفردها والقول بخلاف ذلك غير صحيح”، مستدلاً بأن “معارك التحرير قد خضناها من دون الحاجة لقوات قتالية أجنبية، لكننا كنا نريد الدعم في مجال المعلومات الاستخبارية والضربات الجوية والاستطلاع والتدريب والتأهيل”.

وتابع، أن “استمرار التدريب والتأهيل يعطي القوات اختصاراً في الوقت والجهد، مع إبقاء القدرات الوطنية عالية في مواجهة التحديات”.

ومضى الخفاجي، إلى أن “جميع المعسكرات في العراق قد تم تسلمها من قبل قواتنا التي اثبتت بأنها لها القدرة على حماية أمن البلاد وسلامتها بإدامة زخم المعركة ضد التنظيمات الارهابية”.

من جانبه، ذكر الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن “تواجد التحالف الدولي على الأراضي العراقية كان بطلب من الحكومة، بعد احتلال تنظيم داعش الارهابي للعديد من المحافظات”.

وأضاف الشريفي، أن “ما يحصل حالياً لن يؤثر في طبيعة العلاقة والتنسيق الأمني بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق”، موضحاً ان “البلدين تربطهما اتفاقية للإطار الستراتيجي تتحدث عن عدد من القضايا بينها ما يتعلق بالجانب الامني”.

ويرى، أن “ما حصل هو مجرد ترشيق لوجود القوات في العراق، فالتحالف لن يبقى بعيداً عن الساحة وسيكون داعماً لأي جهد في مواجهة الإرهاب”.

وانتهى الشريفي، إلى ان “الحاجة للدعم والاسناد ما زالت موجودة لاسيما على صعيد تبادل المعلومات والتدريب والتأهيل من أجل ضمان استمرار مواجهة التنظيمات الارهابية”.

يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد طلبت من مجلس الأمن تشكيل تحالف دولي مهمته مواجهة تنظيم داعش الارهابي الذي احتل عددا من المحافظات في العام 2014، وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب والعمل بموجبه.

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