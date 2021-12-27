المعاني السامية / زيد الطهراوي

حين مررت بكم مقتنعاً بأشلائي

رسمتم علامات استفهام و قلق

من هذا الزائر الغريب

يأتي متجرداً من كل شيء

و كأنني لست من جلدتكم

تجمعتم كدائرة كانت حصناً منيعاً

فهمتكم و لكنني لم أقتنع بارتفاعكم عني

أنا الذي لم أجئ مرتدياً ثوب الرقي

على جسدي

و لكنني ارتديته على روحي

لا يا قوم

لا أقصد أنكم ماديون

و لكنني أرى أنكم تجهلون الحقيقة

و لذلك قطعتم حبل الوصل بيني و بينكم

لأنني لا ألبس الثياب الأنيقة

و لا أنام على الفراش الوثير

و لا آكل أشهى الطعام

و لكنني أحب النور و الحقيقة و السلام

و أتألم حين يفقد الطائر عشه

أو تُسحق زهرة

أو يضيع طفل في الزحام

هذه المعاني السامية أجمل و أبقى من لباس يهترئ و فراش يُستغنى عنه و طعام يورث خمول الجسم و قسوة القلب

أنا لم أجئ من عالم آخر أيها المترفون

أنا لم أفقد إنسانيتي و طيبتي التي هي أغلى عندي من اللقمة و القماش و البيوت الفانية

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