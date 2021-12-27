امين بغداد يرفع دعوة قضائية على وكالة ومقدم برامج تلفزيونية لانتقادهما ادائه

اطلعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق على وثيقة صادرة من امانة بغداد تتضمن قيام امين بغداد علاء معن، برفع دعوة قضائية على وكالة المركز الوطني الخبري، ومقدم البرامج في قناة الرشيد ياسر عامر، على خلفية كشفهم لملفات فساد.

وافاد مقدم البرامج الزميل عامر للجمعية في اتصال هاتفي انه تفاجأ بالدعوى المقامة ضده، على خلفية تناوله عبر برنامجه الخدمي (الرشيد والناس) صورة عن الواقع المتردي للعاصمة بغداد، والكشف عن تبديد اموال مشاريع الإعمار، وغياب الرقابة.

من جهته اكد المركز الخبري الوطني في موقعه الرسمي قيام امين بغداد برفع دعوى قضائية ضد المركز دون بيان الأسباب.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تعرب عن تضامنها مع الزملاء المقامة ضدهم الدعاوى، وتؤكد ان انتهاج المسؤولين الحكوميين سبيل الدعاوى القضائية لأهداف لا تنسجم مع ما نص عليه قانون العقوبات العراقي، وعلى الرغم من علمهم بمنافاتها لروح وجوهر الدستور الذي كفل حرية التعبير والصحافة، ينم عن نزعة تنكيل بالصحفيين الذين ينتقدون اداء الجهة التي يرأسونها.

وتطالب الجمعية رئيس الوزراء الى الايفاء بوعوده ازاء الصحفيين ووسائل الاعلام، وحمايتهم من سطوة الجهات المتنفذة في السلطة، وتوفير بيئة مناسبة لعملهم، لحفظ ما تبقى من حرية للفضاء الصحفي في البلاد.

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