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تحالف عزم يعقد اجتماعا خلال يومين لتقديم مرشح رئاسة البرلمان

اكدت قيادات من تحالف العزم بزعامة خميس الخنجر ، الاثنين ، ان التحالف سيجتمع خلال اليومين المقبلين لتقديم مرشح واحد متفق عليه من قبل القادة لرئاسة البرلمان
واوضحت مصادر مطلعة ان الاجتماع يعكس رغبة التحالف في ضخ دماء سياسية قادرة على التصدي لتحديات المرحلة المقبلة ومعالجة القصور التشريعية والرقابية في ادارة الدولة ، مبينة ان تحالف العزم سيعمل بشكل موحد على تحقيق برنامجه الانتخابي بما يخدم العراق القادر المستقل.
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