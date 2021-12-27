تغييرات ذي قار.. حصيلة صراع غير معلن بين الإرادات السياسية

ذي قار / حسين العامل

في الوقت الذي اُعلن فيه عن تسلم محمد هادي الغزي لمهام منصبه رسميا كسادس محافظ لذي قار خلفا للمحافظ المستقيل احمد غني الخفاجي، اختلفت آراء الاهالي والمتظاهرين بين مؤيد للتغيير ومعارض له، فيما عد مراقبون ان عمليات تغيير المحافظين المتواصلة على مدى عامين اربكت العمل الاداري وهي تعكس بالضرورة سوء طريقة الاختيار للمحافظين.

وشهدت محافظة ذي قار منذ اندلاع تظاهرات تشرين وحتى الآن تعيين وتغيير ستة محافظين هم كل من عادل الدخيلي وابا ذر العمر وناظم الوائلي وعبد الغني الاسدي واحمد غني الخفاجي ومحمد هادي الغزي، وتعود عوامل التغيير لأسباب مختلفة من ابرزها التورط بقمع المتظاهرين والفساد المالي وسوء الادارة.

وفي مؤتمر صحفي حضرته (المدى) برر محافظ ذي قار المستقيل احمد غني الخفاجي اسباب استقالته بتعرض عدد من المتظاهرين لإصابات بإطلاق نار مخالف للأوامر، مبينا ان “ذلك خرق دعاه للاستقالة”.

واشار الخفاجي الى انه طلب من “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا للتحقيق بحادث اطلاق النار وان اللجنة التي شكلها الكاظمي وصلت المحافظة وباشرت بإجراءات التحقيق”.

فيما يرى مراقبون ان الخفاجي كان مجبرا على الاستقالة بعد ان لوحوا له بالإقالة اذ انه اعلن عن الاستقالة بصورة مفاجئة وفي ساعة متأخرة من الليل (الساعة الواحدة من فجر الخميس) وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كان يرفض الاستقالة قبل يومين من هذا التاريخ.

ويرى المرشح الفائز محافظا لذي قار، عارف الحمامي، أن استقالة المحافظ جاءت نتيجة “ضغوط سياسية للاستحواذ على مال الإعمار”، مضيفا أن الأهالي يعرفون ذلك ولهم دراية به و “المافيات تتحرك، ولا نستطيع أن نعلن الأسماء”، حسب تعبيره.

ويربط بعض المراقبين بين استقالة الخفاجي وظهوره قبل بضعة ايام في مقطع فيديوي وهو يحاسب ويهدد (بكسر ظهر) بعض المقاولين المتلكئين في تنفيذ المشاريع التي يجري تنفيذها على حساب صندوق اعمار ذي قار الذي يدار من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيسه الامين العام حميد الغزي، الذي يتبع التيار الصدري، مشيرين الى محاولات من اتباع التيار الصدري للسيطرة الادارية على عدد من المحافظات التي تشهد حراكا احتجاجيا من بينها ذي قار والنجف اذ جرى تغيير محافظ النجف لؤي الياسري عقب تصريحات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الصدد.

وفي حديث لـ(المدى) يرى المراقب الاعلامي عدنان عزيز دفار ان “الصراعات الدائرة حول المناصب لا علاقة لها بالأهداف الحقيقية التي انطلقت من اجلها تظاهرات تشرين”، مبينا ان “التظاهرات انطلقت من اجل استعادة وطن واصلاح العملية السياسية وان التدخل في تسمية واختيار المحافظين من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين هي عمليات خاطئة ومرفوضة”.

وكان عدد محدود من المتظاهرين اعربوا عن رفضهم لاستقالة المحافظ ولجأوا الى التصعيد بقطع تقاطع بهو بلدية الناصرية وبعض الجسور الحيوية باضرام النار في عدد من الاطارات، وازاء ذلك دعا محافظ ذي قار المستقيل احمد غني الخفاجي المتظاهرين إلى ضبط النفس والهدوء والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم قطع الطرق والجسور بالإطارات المحترقة للتعبير عن دعمهم لإبقاء إدارة المحافظة.

فيما رحبت مجموعة اخرى تطلق على نفسها (المعارضة التشرينية في ذي قار) بالاستقالة وحددت في بيان لها تابعته (المدى) جملة من المعايير لاختيار المحافظ الجديد من بينها ان “يكون وطنياً ونزيهاً ومهنياً وصاحب اختصاص وكفوء ومتدرج في وظيفته وناجح عملياَ”، وان “لا يكون عليه اي مؤشر فساد إداري ومالي في وظيفته وغير متحزب وليست له أية ولاءات لأية جهة سياسية”.

وشددوا على ان “يقدم لأبناء المحافظة خطة عمل متكاملة للنهوض بالواقع الأمني والخدمي ومكافحة الفساد في المحافظة وان يعمل على اقاله كافه المستشارين والمدراء الدوائر الذين تم تعيينهم من قبل الكتل والأحزاب في زمن المحافظ المقال على حد تعبيرهم”، مشترطين أن “يكتب استقالة مشروطة قبل التكليف، وان يُمهل مدة ثلاثة أشهر من اجل اثبات جدارته ونزاهته في إدارة المحافظة وان أخفق في المهمة عليه ان يقدم استقالته بدون إراقة دماء خدمة للمحافظة وأبناء المحافظة”.

ويعزو عدد من المراقبين تكرار تغيير المحافظين في ذي قار الى سوء طريقة اختيارهم ، مبينين ان “المدن التي تشهد توترات تتطلب عملية اختيار دقيقة لشخصية مناسبة قادرة على احتواء التصعيد والتوتر وان تكون بصلاحيات كاملة وان لا تكون خاضعة لإرادات الاحزاب والقوى السياسية المتصارعة على مغانم المحافظة والتي تبحث عن موطئ قدم او تريد تعزيز مواقعها في دوائر المحافظة التي ما زال الكثير منها يخضع لمبدأ المحاصصة السياسية”.

وفي بيان صدر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار يوم السبت (٢٥ كانون الأول ٢٠٢١) اعلن عن تسلم الدكتور محمد هادي الغزي مهام عمله رسمياً خلفاً للدكتور أحمد الخفاجي.

وقال الغزي، في مؤتمر صحفي عقد مع المحافظ السابق احمد غني الخفاجي، في ديوان المحافظة، ان المحافظة ستواصل جهودها في دفع عجلة التنمية والاعمار والبناء ولا توقف ولا حياد عن هذا المسار”. مؤكدا ان “الاستقرار الوظيفي وتقييم الأداء الحكومي سيكونان المعيار والملمح القادم في اداء المحافظة”.

واشاد المحافظ الجديد الذي كان يشغل منصب النائب الاول للمحافظ بجهود المحافظ السابق، لافتاً الى ان “الجهود الكبيرة التي بذلها الخفاجي كانت مهمة وحيوية وادارة المحافظة الجديدة تقيمها وتثمنها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وافق بموجب الامر الديواني 114 الصادر يوم الخميس (23 كانون الاول 2021) على استقالة محافظ ذي قار الدكتور احمد غني الخفاجي وانهاء تكليفه بناء على طلبه، وتكليف نائب المحافظ الدكتور محمد هادي حسين بمهام ادارة شؤون محافظة ذي قار ويخول الصلاحيات الادارية والمالية التي تمكنه من ذلك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط