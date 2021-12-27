“لا مدن آمنة للصحفيين”.. تقرير يوثق الانتهاكات في العراق

لا يزال من غير الآمن أن يعمل الصحفيون في العراق، حيث سجلت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة، وهي منظمة عراقية، 233 حالة اعتداء طالت الصحفيين العراقيين في أغلب المدن العراقية في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان “لا مدن آمنة للصحفيين في العراق”.

حالات الاعتداء، بحسب المنظمة، سجلت تصاعدا في المناطق التي تشهد احتجاجات شعبية، مثل احتجاجات السليمانية في نوفمبر الماضي، والتي شهدت، بحسب سجلات المنظمة، 40 حالة انتهاك ضد الصحفيين.

ومن بين كل هذه الحالات، سجلت المنظمة 139 حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطيات الصحفية، و34 حالة اعتقال واحتجاز، ومحاولة اغتيال واحدة، واختطاف، و15 حالة إغلاق قنوات وتسريح عاملين، و13 إصابة لصحفيين أثناء أداء مهامهم الصحفية.

سجلت تظاهرات السليمانية 40 حالة انتهاك ضد الصحفيين

وشهدت العاصمة بغداد أعلى عدد من الانتهاكات خلال العام، بتسجيلها (66) حالة انتهاك، وجاء إقليم كردستان العراق بالمرتبة الثانية بتسجيل (53) حالة انتهاك، وكركوك بالمرتبة الثالثة حيث سجلت (35) حالة.

وقالت المنظمة إن هناك “محافظات لم تسجل حالات انتهاك، ويعود ذلك الى تهجير الصحفيين منها على وقع التهديدات والملاحقات، وتركهم محافظاتهم بعد تظاهرات تشرين “2019.

ويقول رئيس المنظمة، الصحفي مصطفى ناصر، لموقع “الحرة” إن “هذا الإحصاء يؤشر إلى عدم اكتراث السلطات العراقية للحصار الذي تضربه الجماعات المسلحة واحزاب السلطة وتحاول تشديده ضد الصحافة والاعلام”.

وتعمل في العراق عشرات المؤسسات الصحفية والإعلامية بمنصات مختلفة، مثل القنوات الفضائية والأرضية والإذاعات والصحف ومواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.