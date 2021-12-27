مجلس القضاء الاعلى يعقد جلسته الثامنة عشر

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الثامنة عشر صباح يوم الاثنين الموافق 27 /12/ 2021 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية الدكتور فائق زيدان وناقش عدد من القضايا المدرجة في جدول اعماله حيث اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها اقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم اقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة كما عرض المجلس الاستعدادات الجارية لاحتفالية (يوم القضاء العراقي) بتاريخ 23 /1 /2022 وناقش مع السادة اعضاء المجلس فقرات الاحتفالية والمشاركين فيها والاستعدادات الجارية بهذا الخصوص.

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