Posted on by

إغلاق مخيم الجدعة 5

إغلاق مخيم الجدعة 5

 الموصل: شروق ماهر
تلقّت الجهات الأمنيَّة في محافظة نينوى تعليمات تقضي بإغلاق مخيم الجدعة 5 الذي يضمّ قرابة 1250 أسرة من داعش خلال ثلاثة أيام.
وأوضح، مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه،، أنَّ المخيم يضم 1250 أسرة من أسر داعش لم تتسنَّ لهم مغادرة المخيم والعودة لمناطقها خشية الأعمال الانتقامية والثارات العشائرية فضلاً عن الرفض المجتمعي.
وأضاف أنَّ ما يقارب 450 أسرة من جنوب الموصل وأكثر من 300 أسرة من غرب وجنوب غرب نينوى ترفض العشائر عودتها، مشيراً إلى أنَّ القيادات الأمنية ترفض السماح لكلِّ هذه الأسر بالاستقرار داخل مدينة الموصل حتى لا تتحول إلى “وكر”. بحسب وصفهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close