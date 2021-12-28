إغلاق مخيم الجدعة 5

الموصل: شروق ماهر

تلقّت الجهات الأمنيَّة في محافظة نينوى تعليمات تقضي بإغلاق مخيم الجدعة 5 الذي يضمّ قرابة 1250 أسرة من داعش خلال ثلاثة أيام.

وأوضح، مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه،، أنَّ المخيم يضم 1250 أسرة من أسر داعش لم تتسنَّ لهم مغادرة المخيم والعودة لمناطقها خشية الأعمال الانتقامية والثارات العشائرية فضلاً عن الرفض المجتمعي.

وأضاف أنَّ ما يقارب 450 أسرة من جنوب الموصل وأكثر من 300 أسرة من غرب وجنوب غرب نينوى ترفض العشائر عودتها، مشيراً إلى أنَّ القيادات الأمنية ترفض السماح لكلِّ هذه الأسر بالاستقرار داخل مدينة الموصل حتى لا تتحول إلى “وكر”. بحسب وصفهم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط