الحشد الشعبي يعلن تدمير 23 مضافة للارهاب تم انشائها حديثاً

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الثلاثاء، عن تفاصيل مهمة عن مضافات داعش المنحوتة في ديالى، لافتا الى ان الأجهزة الأمنية تمكنت من تدمير 23 مضافة خلال الشهر الجاري.

وقال التميمي في حديث ،ان” مفارزنا الامنية عثرت في الاسابيع الاخيرة خلال العمليات العسكرية في قواطع حمرينى ومناطق اخرى من ديالى على مضافات جرى نحتها في قلب تلال صخرية منخفضة للاختباء وخزن المواد الغذائية والاعتدة وايضا لاحتجاز المخطوفين”.

واضاف التميمي،ان” المضافات المنحوتة لايمكن انشائها بسهولة اذا لم تتوفر ادوات ثقيلة ودعم كبير مؤكدا بان تلك المضافات انشاءت مؤخرا وهي دليل اخر على تلقي داعش على دعم كبير من قبل جهات لاتريد الاستقرار لمحافظة ديالى وتحاول ادامة زخم العمليات الارهابية من خلال ملف المضافات”.

واشار الى ان” خلال كانون الاول دمرت 23 مضافة في ديالى اغلبها انشى حديثا ما يعني اننا امام نشاط جديد لخلايا داعش خاصة وان حمرين تضم مناطق نائية ومترامية شكلت نقطة جذب لفلول داعش الهاربة من بقية المحافظات ي الاشهر الاخيرة”.

وتنتشر قوات الحشد الشعبي في مناطق عدة من ديالى ومنها حمرين وهي تحقق انجازات في ملف تعقب خلايا داعش الارهابي”.انتهى 25 ف

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