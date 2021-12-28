الخزعلي: خروج أمريكا يجب أن يشمل منظومات الدفاع العسكرية في الخضراء

رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي ، الثلاثاء ، أن خروج القوات الامريكية من العراق يجب أن يشمل منظومات الدفاع العسكرية داخل المنطقة الخضراء.

وقال الخزعلي في تصريح ، إنه “لا يمكن القبول بخروج شفهي بعد الاتفاق الذي حدث بين جميع الأطراف وقرار البرلمان وأضح وصريح لخروجهم نهاية العام” مشيراً الى أن “القرار يشمل خروج قواتهم بالعدد والعدة”.

وأضاف أنه “لا توجد تحركات كبيرة لخروجهم من العراق حسب الجدول المتفق عليه بين الطرفين ” موضحاً أن “الدور العراقي ضعيف في متابعة خروج وتسليم القواعد الى الجهات المعنية”.

ولفت الى “ضرورة ضمان خروج القوات الامريكية بالعدد والعدة من العراق نهاية العام الحالي والحفاظ على سيادة وأمن العراق “.

وكان عضو الاطار التنسيقي حيدر اللامي قد أشار في تصريح سابق لـ”المعلومة”، إن “فصائل المقاومة الإسلامية لا تثق بتصريحات الادارة الأمريكية ولا نثق بحكومة تصريف اعمال اليومية حول الانسحاب الأجنبي من العراق “. انتهى 25و

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