الركابي: الأغلبية ستوسع جراح الشيعة والتوافقية خط سريع نحو الالتئام

أكد عضو دولة القانون، كاطع الركابي، الثلاثاء، أن “الأغلبية التي يتم الترويج لها ستخلق الكثير من المشاكل للعراق بمرور الأيام”.

وقال الركابي، في تصريح ، ان “التوافقية أصبحت اليوم الطريق السريع لجمع كل المكونات في حكومة واحد وان يكون الكل مشتركا في تحمل المسؤولية الكاملة عن أداء الحكومة المستقبلية”.

وأشار إلى أن “الأغلبية المراد تطبيقها ستعمل على قسم الشيعة الى قسمين والسنة كذلك إضافة إلى الكرد وتشكيل أحزاب متناحرة لن يكون بوسعها النظر في المسؤوليات الملقاة على عاتقها في عملية الإصلاح المنشودة”.

وأشار إلى أن “منهاج التوافقية بدأت به الحكومة العراقية منذ تأسيس أول حكومة بعد 2003 إلى اليوم وبالتالي أثبتت أنها الوحيدة القادرة على جمع الرأي والشتات السياسي للانطلاق نحو العمل المشترك”.

يذكر أن زعيم التيار الصدري غرد أمس بعد إعلان المحكمة المصادقة على النتائج، بالدعوة إلى الأغلبية السياسية بعيدا عن التوافقية التي تدعو لها اغلب الاطراف السياسية.انتهى / 25ر

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