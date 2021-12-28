الصدر يدعو للإسراع بتشكيل حكومة أغلبيَّة وطنيَّة

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أمس الاثنين، للإسراع بتشكيل حكومة أغلبيَّة وطنية.

وقال الصدر، في تغريدة على “تويتر”: “الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، فله الحمد كما يستحقّ الحمد وشكراً لكلِّ من أسهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى”.

وأضاف، “أخصّ بالذكر الأخ فائق زيدان والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت ولجميع الشركاء بل الشكر موصول للشعب العراقي الذي صبر وظفر وشكراً للمرجعية الراعية والداعية لهذا الكرنفال الانتخابي الذي يستحق منا الحمد والشكر والاحتفال”.

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